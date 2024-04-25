Купе для поцелуев в скоростных поездах: новинка от Deutsche Bahn

В Германии появиться "купе для поцелуев"

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Германии разрабатывают специальные купе для скоростных поездов, которые получили название "купе для поцелуев".

Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz is licensed under This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Deutsche Bahn, немецкий железнодорожный оператор, объявил о работе над этими новыми вагонами. В настоящее время пассажиры междугородных экспрессов могут путешествовать либо в общих вагонах, либо в 6-местных купе. В новых купе, длина которых составляет 2 метра, а ширина — 70 сантиметров, предусмотрено место только для двух человек, сидящих лицом друг к другу. Приватность в купе обеспечивается перегородкой из матового стекла, которое при необходимости можно сделать прозрачным.

Новые купе находятся на стадии тестирования, и пока не сообщается, когда они будут введены в эксплуатацию, а также сколько будут стоить билеты на такие места. Информация предоставлена изданием BILD.