Новинка на рельсах: спа-вагон с сауной призван покорить сердца туристов

Попариться в поезде можно на пути на Кавказ

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Через несколько дней специально оборудованный вагон с сауной впервые покинет перрон и отправится в путешествие по железным дорогам России. Этот уникальный состав включен в состав туристического поезда "Жемчужина Кавказа".

Фото: Own work by Nikowsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Из предварительных кадров видно, что в парном отделении удалось разместить две лавки напротив друг друга в конце вагона. Каждая лавка предназначена для комфортного размещения до 6 человек одновременно. Пришлось отказаться от обычного варианта с полками на нескольких уровнях, возможно из-за ограниченных габаритов и потенциальной нестабильности в пути, которая могла бы сделать времяпровождение на верхней полке опасным для здоровья.

Посещение сауны возможно только по предварительной записи во время движения поезда, и минимальное время бронирования составляет полтора часа.

Помимо самой сауны, в вагоне также имеются душевые кабины и зона отдыха. Туристам доступны услуги стирки и глажки белья.