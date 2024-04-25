Новинка на рельсах: спа-вагон с сауной призван покорить сердца туристов

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Попариться в поезде можно на пути на Кавказ

1:03
Туризм

Через несколько дней специально оборудованный вагон с сауной впервые покинет перрон и отправится в путешествие по железным дорогам России. Этот уникальный состав включен в состав туристического поезда "Жемчужина Кавказа".

Попариться в поезде можно на пути на Кавказ
Фото: Own work by Nikowsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Из предварительных кадров видно, что в парном отделении удалось разместить две лавки напротив друг друга в конце вагона. Каждая лавка предназначена для комфортного размещения до 6 человек одновременно. Пришлось отказаться от обычного варианта с полками на нескольких уровнях, возможно из-за ограниченных габаритов и потенциальной нестабильности в пути, которая могла бы сделать времяпровождение на верхней полке опасным для здоровья.

Посещение сауны возможно только по предварительной записи во время движения поезда, и минимальное время бронирования составляет полтора часа.

Помимо самой сауны, в вагоне также имеются душевые кабины и зона отдыха. Туристам доступны услуги стирки и глажки белья.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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