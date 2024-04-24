Привлекательный Курортный Край: более 11,5 миллионов туристов ожидаются в этом году

11,5 миллионов туристов будут отдыхать в Краснодарском крае летом

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курортный сезон в Краснодарском крае на подходе, с ожидаемым прибытием более 11,5 миллионов туристов в этом году, по информации пресс-службы администрации региона.

Фото: archive.org by Nikolay Sizonenko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Краснодарский край теперь привлекателен для посещения круглый год, и в свете приближающихся майских и летних каникул вопрос безопасности становится ключевым. На данный момент уже забронированы 90 процентов отелей, готовых полностью обслужить туристический поток в пик сезона.

Также отмечается, что лишь в Анапе ожидается прибытие от 3,5 до 4 миллионов человек. Руководство региона призвало ужесточить меры безопасности для прибывающих на Кубань пассажиров. На всех вокзалах должны быть активны тревожные кнопки, системы видеонаблюдения и металлодетекторы. Аэропорт Сочи планирует обслужить не менее 5 миллионов человек за три летних месяца, а на железнодорожном транспорте ожидается перевезти 6,3 миллиона пассажиров.