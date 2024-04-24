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Дикая природа в пределах руки: уникальные места в Подмосковье для контакта с дикой жизнью

Топ мест в Подмосковье, где можно потрогать диких животных

1:47
Туризм

Взаимодействие с животными, особенно прикосновение к ним, приносит ощутимую пользу эмоциональному состоянию человека. В Подмосковье есть уникальные места, где можно не только наблюдать за дикими животными, но и вступить с ними в контакт. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Топ мест в Подмосковье, где можно потрогать диких животных
Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этнопарк "Кочевник"
В этом удивительном месте вы сможете познакомиться с калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками, оленями и аляскинскими маламутами. Все животные здесь дружелюбны и открыты для общения. Посетители могут погладить и покормить их, приобретя специальный корм на зоодворе. Кроме того, здесь можно посетить традиционные тюркские и монгольские юрты, чукотские яранги и даже устроить фотосессию в национальной одежде.

Мини-ферма "Страус"
Это уютное место находится всего в 20 км от Москвы, в деревне Чиверево по Осташковскому шоссе. Здесь вы сможете наблюдать за страусами, кормить и даже держать в руках их яйца. Кроме страусов, на ферме обитают кролики, барашки, козлята, гуси, петухи и павлины, с которыми также можно взаимодействовать. Особенностью этого места является возможность попробовать свежее коровье или козье молоко и другие молочные продукты.

ZooOleni
Эта ферма, расположенная в городе Руза, предлагает уникальную возможность наблюдать оленей в их естественной среде, без каких-либо барьеров. Здесь обитают различные виды оленей, ланей, белок, яков, лам и других животных. Посетители могут не только погладить и покормить животных, но и сделать прекрасные фотографии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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