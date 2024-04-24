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Спасательная операция в Сочи: как течение унесло российских туристов в открытое море

Троих россиян унесло в открытое море у побережья Сочи

0:56
Туризм

Трое туристов из России, катаясь на сапбордах в Сочи, были унесены течением в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Троих россиян унесло в открытое море у побережья Сочи
Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States

Отдыхающие взяли напрокат доски для плавания на пляже "Сириус" утром 24 апреля и к обеду не вернулись на берег. Сотрудница прокатной службы, обеспокоившаяся их отсутствием, вызвала спасателей.

Команда Адлерского поисково-спасательного подразделения отправилась на поиски на катере и обнаружила пропавших в полутора километрах от берега. Как выяснилось, невидимое с берега течение отнесло их на километр в сторону Сочи.

"Семейная пара из Москвы и женщина из Ростовской области были искренне благодарны за помощь, так как они сильно утомились и не могли самостоятельно добраться до берега", — отметили в МЧС.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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