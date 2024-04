Спасательная операция в Сочи: как течение унесло российских туристов в открытое море

Трое туристов из России, катаясь на сапбордах в Сочи, были унесены течением в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States