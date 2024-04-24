Спасательная операция в Сочи: как течение унесло российских туристов в открытое море

Трое туристов из России, катаясь на сапбордах в Сочи, были унесены течением в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Отдыхающие взяли напрокат доски для плавания на пляже "Сириус" утром 24 апреля и к обеду не вернулись на берег. Сотрудница прокатной службы, обеспокоившаяся их отсутствием, вызвала спасателей.
Команда Адлерского поисково-спасательного подразделения отправилась на поиски на катере и обнаружила пропавших в полутора километрах от берега. Как выяснилось, невидимое с берега течение отнесло их на километр в сторону Сочи.
"Семейная пара из Москвы и женщина из Ростовской области были искренне благодарны за помощь, так как они сильно утомились и не могли самостоятельно добраться до берега", — отметили в МЧС.
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