Ространснадзор попросил не "душнить": контроль за температурой воздуха в салоне самолета

Авиаперевозчиков попросили бороться с духотой в самолетах

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росавиация и Ространснадзор требуют от авиакомпаний предотвращать случаи превышения нормативов температуры воздуха во время полета, по информации, опубликованной в "Известиях" с ссылкой на корреспонденцию между службой и авиаперевозчиками. Они указывают, что температура воздуха на борту должна оставаться в диапазоне от 20 до 25 градусов.

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В письме главы Госавианадзора (часть Ространснадзора) Владимир Ковальский отмечает отсутствие прямых указаний по регулированию температуры воздуха на борту в российском воздушном законодательстве. Он призывает авиакомпании руководствоваться "санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте", установленными главным санитарным врачом РФ.

Авиаперевозчиков также просят внедрить эти нормы во внутренние документы. Кроме того, компаниям рекомендуется не допускать посадку пассажиров, если температура на борту превышает установленные значения. Если не удается поддерживать необходимую температуру после посадки, авиакомпаниям рекомендуется немедленно высадить пассажиров в терминал аэропорта.