Эксклюзивная распродажа: скидки до 50% на билеты S7 Airlines

Популярная авиакомпания России S7 Airlines объявила о запуске большой распродажи билетов со скидками до 50 процентов, согласно информации на официальном веб-сайте компании.
Эта акция будет действовать всего один день — 24 апреля 2024 года, а купленные билеты позволят полететь с 28 апреля. Предложения охватывают такие направления, как Москва — Мурманск, Москва — Саратов, Москва — Улан-Удэ, Иркутск — Владивосток, Новосибирск — Ижевск, Новосибирск — Чита и другие.
Заранее о распродаже со скидками до 50 процентов объявила компания "Аэрофлот". В рамках этой акции российские пассажиры смогут приобрести билеты с 23 по 25 апреля, а полететь по ним — с 25 апреля по 31 мая.
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