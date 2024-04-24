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Эксклюзивная распродажа: скидки до 50% на билеты S7 Airlines

Авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу

0:58
Туризм

Популярная авиакомпания России S7 Airlines объявила о запуске большой распродажи билетов со скидками до 50 процентов, согласно информации на официальном веб-сайте компании.

Авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу
Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эта акция будет действовать всего один день — 24 апреля 2024 года, а купленные билеты позволят полететь с 28 апреля. Предложения охватывают такие направления, как Москва — Мурманск, Москва — Саратов, Москва — Улан-Удэ, Иркутск — Владивосток, Новосибирск — Ижевск, Новосибирск — Чита и другие.

Заранее о распродаже со скидками до 50 процентов объявила компания "Аэрофлот". В рамках этой акции российские пассажиры смогут приобрести билеты с 23 по 25 апреля, а полететь по ним — с 25 апреля по 31 мая.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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