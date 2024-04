Новый безвизовый режим: российским туристам разрешено пребывание в Таиланде до 60 дней

Your browser does not support the audio element.

Российским туристам были объяснены условия безвизового пребывания в Таиланде в течение 60 дней, который будет действовать с 1 мая по 1 июля. Эту информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на заместителя главы правительства Рудклао Суванкири.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository