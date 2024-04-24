Новый безвизовый режим: российским туристам разрешено пребывание в Таиланде до 60 дней

Российским туристам были объяснены условия безвизового пребывания в Таиланде в течение 60 дней, который будет действовать с 1 мая по 1 июля. Эту информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на заместителя главы правительства Рудклао Суванкири.
По его словам, граждане России, прибывающие в Таиланд в период с мая по июль, смогут находиться в курортной стране до 60 дней в рамках новых правил. При этом до конца апреля действует предыдущий режим, позволяющий пребывать в стране до 90 дней.
В начале апреля власти еще одной азиатской страны, Шри-Ланки, продлили безвизовый режим для граждан из семи стран, включая Россию. Этот пилотный проект будет действовать до 30 апреля.
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