Эксклюзивные путешествия: новые круизы по Волге, Дону и Каме с выходом в 50 городов

Сергей Собянин объявил о старте нового сезона круизов по Москва-реке. По его словам, в этом году будут представлены новые маршруты, включающие в себя Санкт-Петербург, Валаам и Великий Новгород. Также запланировано 30-дневное путешествие по Волге, Дону и Каме, охватывающее почти 30 городов.
Пассажиры отправятся от Северного речного вокзала и вернутся на Южный. Собянин отметил, что теплоходы довезут пассажиров почти до 50 городов и населенных пунктов России. Например, будет доступен эксклюзивный маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с возвращением в Москву.
Кроме того, номера маршрутов прогулочных судов были обновлены и пронумерованы от одного до восьми, что облегчит различие между регулярными речными перевозками и прогулочными судами.
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