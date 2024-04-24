Эксклюзивные путешествия: новые круизы по Волге, Дону и Каме с выходом в 50 городов

Сергей Собянин объявил о начале сезона круизов на теплоходах

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сергей Собянин объявил о старте нового сезона круизов по Москва-реке. По его словам, в этом году будут представлены новые маршруты, включающие в себя Санкт-Петербург, Валаам и Великий Новгород. Также запланировано 30-дневное путешествие по Волге, Дону и Каме, охватывающее почти 30 городов.

Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Пассажиры отправятся от Северного речного вокзала и вернутся на Южный. Собянин отметил, что теплоходы довезут пассажиров почти до 50 городов и населенных пунктов России. Например, будет доступен эксклюзивный маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с возвращением в Москву.

Кроме того, номера маршрутов прогулочных судов были обновлены и пронумерованы от одного до восьми, что облегчит различие между регулярными речными перевозками и прогулочными судами.