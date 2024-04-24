Почему бизнес-класс располагается спереди? Разгадываем загадку комфорта

Исследования указывают на то, что размещение пассажиров в хвостовой части самолета обеспечивает большую степень безопасности и повышает шансы на выживание в случае аварии, однако бизнес-класс обычно располагается спереди. Хотя 68% выживших в авиакатастрофах занимали места именно в хвостовой части, расположение бизнес-класса впереди объясняется не безопасностью, а другими факторами, перечисленными ниже.
Существует несколько преимуществ мест в бизнес-классе по сравнению с обычными местами:
Таким образом, выбор размещения бизнес-класса в носовой части самолета обусловлен не столько соображениями безопасности, сколько вышеперечисленными факторами.
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