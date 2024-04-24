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Поднимая цены на Олимпийские игры: парижские отели выставляют новые тарифы

Олимпиада в Париже не привлекает россиян

1:41
Туризм

Отельеры в Париже резко повысили цены на проживание во время предстоящих летних Олимпийских игр во французской столице. Журналисту TourDom. ru Наталья Анцане, турагент, проживающая в Париже, привела пример, упоминая, что отель под названием Hotel Regence Paris, расположенный примерно в 5 км от Эйфелевой башни, увеличил стоимость номеров до 350 евро за ночь на первый день Олимпиады, в то время как ранее цены колебались в пределах 150-180 евро. Другие пятизвездочные отели, такие как Hotel Regina Louvre, Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel и Westminster Opera, предлагают номера от 800 евро за ночь во время Олимпиады.

Олимпиада в Париже не привлекает россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Отмечается, что даже цены на завтраки в кафе поднялись, достигая 15 евро за кофе и круассан, что вызывает недовольство среди местных жителей, которые считают, что за эти деньги лучше покупать продукты в супермаркете. Некоторые туристы из России не спешат бронировать отели на время Олимпиады, так как национальная сборная не принимает участие из-за понятных причин.

Турагент также выражает опасения относительно ожидаемого низкого спроса на отели и недовольство туристов из Москвы, которые не готовы платить высокие цены за проживание и не имеют возможности увидеть своих спортсменов. Она отмечает, что атмосфера в Париже не является праздничной, а наоборот, наполнена напряженностью из-за опасений связанных с возможными террористическими актами, и большим присутствием полиции и спецслужб.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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