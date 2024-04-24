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Взлет интереса: российские горнолыжные курорты привлекают все больше туристов

Россияне начали активнее посещать отечественные курорты

2:01
Туризм

Туристический интерес к российским горнолыжным курортам увеличивается, что подтверждают данные, представленные на пресс-конференции в ТАСС. Директор департамента по реализации проектов в сфере туризма Минэкономразвития, Владимир Трач, отметил рост количества туристических поездок в стране. Хотя официальная статистика за горнолыжный сезон еще не доступна, имеющиеся данные свидетельствуют о увеличении посещаемости.

Россияне начали активнее посещать отечественные курорты
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Трач подчеркнул, что за первые два месяца текущего года был замечен рост на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он также указал на роль привлекательности горнолыжных курортов в этой динамике.

По данным Ассоциации горнолыжных комплексов, популярность горнолыжных курортов увеличилась на 19% в этом сезоне. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, Алексей Волков, также подтвердил увеличение посещаемости горнолыжных курортов.

Туристический поток на горнолыжные курорты России вырос в текущем сезоне, отметил генеральный директор Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий, Илья Виноградов. Он упомянул, что более 360 горнолыжных курортов доступны в России, и выделил топ-3 регионов с наибольшим туристическим потоком.

Руководитель курорта "Шерегеш", Алексей Стоянов, отметил увеличение посещаемости и обратил внимание на рост числа туристов из европейской части России, а также на увеличение количества дней пребывания и среднего чека.

Генеральный директор курорта "Манжерок", Владимир Щербинин, сообщил о значительном приросте посещаемости курорта за сезон 2023-2024, отметив рост как уникальных посетителей, так и экскурсионных подъемов на канатной дороге, а также посещений инфраструктуры курорта.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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