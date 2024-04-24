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Ликер в аэропорту погубил карьеру: предприниматель лишился бизнеса в аэропорту

Пассажир лишился бизнеса из-за лужи ликера в аэропорту

1:04
Туризм

Предприниматель изъявил намерение подать на авиакомпанию British Airways в суд на сумму в полмиллиарда рублей после несчастного случая, произошедшего в аэропорту. Об этом сообщила газета The Times.

Пассажир лишился бизнеса из-за лужи ликера в аэропорту
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Инцидент случился в ноябре 2017 года, когда швейцарский предприниматель Андреас Вухнер, направлявшийся из лондонского Хитроу в Цюрих, поскользнулся на разлитом ликере Baileys, получил травму головы и повредил мозг. В результате он столкнулся с проблемами памяти и концентрации, а затем потерял свой бизнес по производству канцелярских товаров.

Уточняется, что из-за полученной черепно-мозговой травмы Вухнер больше не способен трудиться. В феврале 2021 года ему удалось добиться компенсации в размере 130 тысяч фунтов стерлингов (15 миллионов рублей). В настоящее время он подает новый иск на сумму в 5 миллионов фунтов (577 миллионов рублей), требуя еще большую компенсацию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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