Шокирующий инцидент в аэропорту Сочи: москвич захватил самолет, угрожая взрывом и самоподжогом

Москвич ворвался в самолет в Сочи и пригрозил себя поджечь

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Сочи произошел инцидент, когда мужчина из Москвы ворвался на взлетно-посадочную полосу и захватил Airbus A320, который готовился к вылету в Санкт-Петербург. Возбужденный москвич, по имени Алексей, угрожал взорвать самолет и поджечь себя. Видеозапись инцидента была опубликована в Telegram-канале Mash.

Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

На видео видно, как мужчина, взявший на себя роль дебошира, пытается поджечь свою одежду и обивку салона с помощью зажигалки. Он игнорирует просьбы успокоиться и прекратить свои действия. В конечном итоге охрана сумела обезвредить мужчину и передать его в полицию. Стоит отметить, что в момент инцидента в салоне не было пассажиров, так как самолет только готовился к вылету. В результате задержки на три часа полиция приступила к расследованию произошедшего.