Utair преследует в суде пассажира за плевки на борту: 800 тысяч рублей в игре

Авиакомпания Utair из России планирует взыскать 800 тысяч рублей с пассажира, который во время полета на рейсе из Сургута в Москву плевал в людей.
Этот пассажир, 40-летний мужчина, стал источником серьезных проблем: он употребил неизвестный порошок, после чего начал вести себя агрессивно, игнорируя инструкции экипажа, нанеся себе травмы и попутчикам дискомфорт. В результате его пришлось связать и передать в полицию по приземлении в Перми. Теперь авиакомпания намерена взыскать убытки, понесенные из-за поведения этого пассажира.
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