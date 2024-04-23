Utair преследует в суде пассажира за плевки на борту: 800 тысяч рублей в игре

Авиакомпания отсудит у пассажира 800 тысяч рублей за плевки в людей

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Utair из России планирует взыскать 800 тысяч рублей с пассажира, который во время полета на рейсе из Сургута в Москву плевал в людей.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Этот пассажир, 40-летний мужчина, стал источником серьезных проблем: он употребил неизвестный порошок, после чего начал вести себя агрессивно, игнорируя инструкции экипажа, нанеся себе травмы и попутчикам дискомфорт. В результате его пришлось связать и передать в полицию по приземлении в Перми. Теперь авиакомпания намерена взыскать убытки, понесенные из-за поведения этого пассажира.