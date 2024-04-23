Лукс и экономия: лучшие туры в ОАЭ, Таиланде, Шри-Ланке и Малайзии

Туроператоры раскрыли, как сэкономить и хорошо отдохнуть

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператор предлагает разнообразные варианты отдыха в разных странах мира, включая ОАЭ, Таиланд, Египет и другие. Самые доступные предложения начинаются с 104 тысяч рублей за проживание в гостиницах для двоих в ОАЭ.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако не следует упускать из виду другие страны, где также можно насладиться отличным отдыхом по доступным ценам. Например, в Таиланде можно провести 10-дневный отпуск за 156 тысяч рублей для двоих. Интересные варианты также предлагают Шри-Ланка и Малайзия, где отпуск обойдется в 160 и 176 тысяч рублей соответственно.

Если же вы желаете более роскошный отдых, то стоит обратить внимание на Катар и Хайнань, где цена может достигать 287 тысяч рублей за проживание для двоих.