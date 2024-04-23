Лукс и экономия: лучшие туры в ОАЭ, Таиланде, Шри-Ланке и Малайзии

Туроператор предлагает разнообразные варианты отдыха в разных странах мира, включая ОАЭ, Таиланд, Египет и другие. Самые доступные предложения начинаются с 104 тысяч рублей за проживание в гостиницах для двоих в ОАЭ.
Однако не следует упускать из виду другие страны, где также можно насладиться отличным отдыхом по доступным ценам. Например, в Таиланде можно провести 10-дневный отпуск за 156 тысяч рублей для двоих. Интересные варианты также предлагают Шри-Ланка и Малайзия, где отпуск обойдется в 160 и 176 тысяч рублей соответственно.
Если же вы желаете более роскошный отдых, то стоит обратить внимание на Катар и Хайнань, где цена может достигать 287 тысяч рублей за проживание для двоих.
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