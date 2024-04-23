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Почему Вьетнам стал горячим пунктом для любителей кофе и ночных приключений

Россиянин описал Вьетнам фразой "спят на работе"

1:01
Туризм

Любители кофе и ночной жизни могут насладиться новой популярностью Вьетнама в качестве туристического направления. Один из российских блогеров, путешествующих по миру, поделился своими впечатлениями о стране, обратив внимание на особенность местных жителей — их склонность к "подремыванию на работе".

Россиянин описал Вьетнам фразой "спят на работе"
Фото: www.flickr.com by rusticus80 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По его наблюдениям, водители такси во Вьетнаме часто находят возможность вздремнуть прямо в своих автомобилях на улице. Кроме того, он отметил, что кофейные точки здесь встречаются на каждом шагу, что свидетельствует о высокой популярности кофейной культуры среди местных жителей.

Это лишь одна из множества интересных особенностей, которые могут привлечь внимание путешественников. Ранее блогер посетил Камбоджу и выразил нежелание вернуться туда. Он считает эту страну слишком близкой по уровню бедности к самым нищим областям Индии, и считает, что она развивается быстрее, чем многие другие страны региона.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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