Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Гвритшвили: с террористическим государством нельзя вести переговоров
Певица Наталья Подольская рассказала о нелёгком труде артистов
Таинственные звезды в сердце Млечного Пути скрывают темную тайну
Растения, хорошо чувствующие себя на солнце
Марина Мамаева: авиаперелёты в раннем возрасте скажутся на иммунной системе ребёнка
Анемия: три ключевых признака, которые не стоит игнорировать
Автоэксперты назвали самые надежные машины BMW в истории
Польза активированного миндаля для здоровья
Футболист Глушаков: Промес заверил, что у "него всё хорошо, он всё решит"
Экономия и Комфорт: почему авиакомпании отказываются от откидных сидений в эконом-классе

Авиакомпании отказываются от откидных кресел в эконом-классах

1:36
Туризм

Авиакомпании отказываются от вариантов с откидной спинкой в эконом-классе. Они тестируют версии самолетов, подобные тем, что используются лоукостерами, где кресла не имеют механизмов откидывания, и такая практика может стать стандартной. По мнению экспертов из издания The Sun, это положительное изменение для пассажиров.

Авиакомпании отказываются от откидных кресел в эконом-классах
Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

Во-первых, есть надежда, что отказ от откидных сидений сократит конфликты на борту. Часто проблемы с откинутыми креслами приводят к спорам между пассажирами, иногда даже до драк. Без возможности откидывать кресло такие конфликты становятся маловероятными.

Во-вторых, это позволит авиакомпаниям сэкономить. Сиденья без механизмов откидывания легче тех, которые могут изменять положение спинки. Это выгодно для авиаперевозчиков, поскольку снижает общий вес и, следовательно, расход топлива. Кроме того, механизмы откидывания требуют обслуживания и часто ломаются, что делает кресло непригодным к использованию. Однако выгоду от этих экономий, скорее всего, не почувствуют пассажиры.

Пассажирам напомнили об этикете при использовании сидений. Рекомендуется проверять, что делает пассажир за вами, прежде чем откидывать спинку, чтобы избежать случаев повреждения ноутбуков. Также рекомендуется не откидывать спинку во время подачи еды и если за вами находятся маленькие дети или маломобильные пассажиры. И, конечно же, это запрещено во время взлета и посадки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Последние материалы
Таинственные звезды в сердце Млечного Пути скрывают темную тайну
Растения, хорошо чувствующие себя на солнце
Марина Мамаева: авиаперелёты в раннем возрасте скажутся на иммунной системе ребёнка
Анемия: три ключевых признака, которые не стоит игнорировать
Автоэксперты назвали самые надежные машины BMW в истории
Дарья Митина: Штаты готовят Литве нового президента
Польза активированного миндаля для здоровья
Футболист Глушаков: Промес заверил, что у "него всё хорошо, он всё решит"
Зендея рассказала, что зрители часто обсуждают её поцелуи в кино
Авиакомпании отказываются от откидных кресел в эконом-классах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников