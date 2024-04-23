Экономия и Комфорт: почему авиакомпании отказываются от откидных сидений в эконом-классе

Авиакомпании отказываются от откидных кресел в эконом-классах

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпании отказываются от вариантов с откидной спинкой в эконом-классе. Они тестируют версии самолетов, подобные тем, что используются лоукостерами, где кресла не имеют механизмов откидывания, и такая практика может стать стандартной. По мнению экспертов из издания The Sun, это положительное изменение для пассажиров.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

Во-первых, есть надежда, что отказ от откидных сидений сократит конфликты на борту. Часто проблемы с откинутыми креслами приводят к спорам между пассажирами, иногда даже до драк. Без возможности откидывать кресло такие конфликты становятся маловероятными.

Во-вторых, это позволит авиакомпаниям сэкономить. Сиденья без механизмов откидывания легче тех, которые могут изменять положение спинки. Это выгодно для авиаперевозчиков, поскольку снижает общий вес и, следовательно, расход топлива. Кроме того, механизмы откидывания требуют обслуживания и часто ломаются, что делает кресло непригодным к использованию. Однако выгоду от этих экономий, скорее всего, не почувствуют пассажиры.

Пассажирам напомнили об этикете при использовании сидений. Рекомендуется проверять, что делает пассажир за вами, прежде чем откидывать спинку, чтобы избежать случаев повреждения ноутбуков. Также рекомендуется не откидывать спинку во время подачи еды и если за вами находятся маленькие дети или маломобильные пассажиры. И, конечно же, это запрещено во время взлета и посадки.