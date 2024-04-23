Налог на пребывание в Абхазии: обязательный сбор при пребывании более 14 дней

Абхазия вводит пошлину за пребывание в стране более 14 дней

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно новому предписанию, путешественники, пребывающие в республике более 14 дней, обязаны будут внести сбор в размере 200 рублей. Процедура регистрации подверглась изменениям с целью более тщательного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории государства, сообщили абхазские чиновники.

Фото: Wikipedia by S B is licensed under CC BY 2.0

Этот сбор взимается однократно, и его взимание возлагается на объект размещения — отель, гостиницу, кемпинг или гостевой дом.

Однако, если турист самостоятельно арендует жилье, он должен будет оплатить сбор самостоятельно, в банке. Затем ему необходимо будет зарегистрироваться в ближайшем центре миграционного учета.