Налог на пребывание в Абхазии: обязательный сбор при пребывании более 14 дней

Согласно новому предписанию, путешественники, пребывающие в республике более 14 дней, обязаны будут внести сбор в размере 200 рублей. Процедура регистрации подверглась изменениям с целью более тщательного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории государства, сообщили абхазские чиновники.
Этот сбор взимается однократно, и его взимание возлагается на объект размещения — отель, гостиницу, кемпинг или гостевой дом.
Однако, если турист самостоятельно арендует жилье, он должен будет оплатить сбор самостоятельно, в банке. Затем ему необходимо будет зарегистрироваться в ближайшем центре миграционного учета.
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