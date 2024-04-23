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Статус "особого города": пхукет претендует на статус

Пхукет захотел статус "особого города"

2:23
Туризм

Мэр Пхукета, Сародж Ангканапилас, выразил надежду на решение премьер-министра Таиланда, Сретты Тависина, относительно предоставления острову статуса "Особого города". По словам городского руководства, существующая административная система Таиланда мешает раскрыть полный потенциал курортного острова, сообщает Turazbuka News.

Пхукет захотел статус "особого города"
Фото: https://unsplash.com by Lrns lrns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Год от года Пхукет приносит огромные доходы, превышающие 300 миллиардов бат, и к 2024 году планируется их еще больше увеличить. Однако национальные правила, предназначенные для разных провинций, не могут адаптироваться к уникальным проблемам Пхукета.

Как крупный туристический центр, Пхукет сталкивается с проблемами, такими как избыток мусора, перегруженная инфраструктура и постоянные пробки. Эти проблемы усугубляются большим количеством временного населения, которое в два-три раза превышает число зарегистрированных жителей.

Мэр Сародж видит в статусе "особого города" своего рода решение проблемы. В рамках этого статуса органы власти, избираемые населением, и обладающие специальными полномочиями для управления туризмом, окружающей средой и городским развитием, могут изменить игровые правила, позволяя Пхукету конкурировать с другими туристическими гигантами, такими как Бали или Дубай.

Однозначно, особый статус города обещает более оперативное принятие решений. Однако эксперты подчеркивают важность прозрачности и ответственности. Неконтролируемая власть может способствовать коррупции и неэффективности, а это в конечном итоге может отразиться на туристах.

Туристы играют ключевую роль в экономике Пхукета. Более эффективное управление может улучшить их опыт, включая более оперативный сбор мусора, лучшее управление дорожным движением и оптимизированную инфраструктуру. Это, в свою очередь, может привести к более высокой удовлетворенности туристов и повторным посещениям. Однако существуют опасения относительно увеличения расходов из-за расширения автономии и возможного смещения акцента с бюджетных программ.

Успех Пхукета зависит от обслуживания разнообразной аудитории путешественников.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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