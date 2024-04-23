Статус "особого города": пхукет претендует на статус

Пхукет захотел статус "особого города"

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мэр Пхукета, Сародж Ангканапилас, выразил надежду на решение премьер-министра Таиланда, Сретты Тависина, относительно предоставления острову статуса "Особого города". По словам городского руководства, существующая административная система Таиланда мешает раскрыть полный потенциал курортного острова, сообщает Turazbuka News.

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Год от года Пхукет приносит огромные доходы, превышающие 300 миллиардов бат, и к 2024 году планируется их еще больше увеличить. Однако национальные правила, предназначенные для разных провинций, не могут адаптироваться к уникальным проблемам Пхукета.

Как крупный туристический центр, Пхукет сталкивается с проблемами, такими как избыток мусора, перегруженная инфраструктура и постоянные пробки. Эти проблемы усугубляются большим количеством временного населения, которое в два-три раза превышает число зарегистрированных жителей.

Мэр Сародж видит в статусе "особого города" своего рода решение проблемы. В рамках этого статуса органы власти, избираемые населением, и обладающие специальными полномочиями для управления туризмом, окружающей средой и городским развитием, могут изменить игровые правила, позволяя Пхукету конкурировать с другими туристическими гигантами, такими как Бали или Дубай.

Однозначно, особый статус города обещает более оперативное принятие решений. Однако эксперты подчеркивают важность прозрачности и ответственности. Неконтролируемая власть может способствовать коррупции и неэффективности, а это в конечном итоге может отразиться на туристах.

Туристы играют ключевую роль в экономике Пхукета. Более эффективное управление может улучшить их опыт, включая более оперативный сбор мусора, лучшее управление дорожным движением и оптимизированную инфраструктуру. Это, в свою очередь, может привести к более высокой удовлетворенности туристов и повторным посещениям. Однако существуют опасения относительно увеличения расходов из-за расширения автономии и возможного смещения акцента с бюджетных программ.

Успех Пхукета зависит от обслуживания разнообразной аудитории путешественников.