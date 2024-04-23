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Собаки-терапевты: новая эмоциональная поддержка для пассажиров аэропорта

Собаки-терапевты работают в аэропортах Стамбула

1:05
Туризм

Собаки-терапевты, сотрудничая с людьми-напарниками, теперь трудятся на территории аэропорта. Они одеты в специальную униформу и имеют официальные бейджи. Рабочий график четвероногих терапевтов составляет с 10:00 до 16:00.

Собаки-терапевты работают в аэропортах Стамбула
Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Начиная с конца февраля 2024 года, эти собаки прошли специальную подготовку в течение нескольких месяцев перед началом работы. Обучение включало в себя приучение к игнорированию таких факторов, как шум, громкие звуки и большое количество людей, — сообщает Афиша daily.

Лидером этой собачьей бригады является лаготто-романьоло по имени Куки. Ежедневно он совместно с другими собаками посещает ветеринара, чтобы согласовать рабочий график и количество часов работы для каждого пса-терапевта.

Новая инициатива, по словам авторов проекта, вызывает положительные отзывы. Планируется расширение собачьих бригад с обучением новых псов для оказания поддержки тревожным пассажирам.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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