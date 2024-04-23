Немцы в шоке: впечатления германских гостей о жизни и услугах в Москве

Немцы приехали в Россию и удивились уровню жизни

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша, активно делясь своими приключениями на платформе "Дзен" под названием "Лайк Трэвел Путешествия", поделилась впечатлениями своих друзей из Германии о путешествии по России.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Она отметила, что друзья, приехавшие в Россию как туристы, были поражены уровнем комфорта в стране. Они были впечатлены тем, что магазины работают круглосуточно, что позволяет им приобретать товары в любое время суток.

Кроме того, германских гостей удивила бесплатная медицинская помощь в России. Они были шокированы тем, что здесь не требуется покупка или ежемесячное оплачивание медицинской страховки для получения помощи у врачей.

Технологический прогресс, многообразие онлайн-сервисов, программа поддержки молодых семей и наличие загородных домов также вызвали восторг у немецких гостей.

Наконец, блогерша отметила, что немцев поразила свобода действий в России. Они были удивлены тем, что здесь существует большая свобода, чем в развитой европейской стране, такой как Германия.