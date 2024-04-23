Смерть в вулкане на глазах у мужа: китайская туристка упала в кратер вулкана в Индонезии

По данным портала AsiaToday, произошел несчастный случай с китайской туристкой, которая упала в кратер вулкана на индонезийском острове Ява во время фотосессии. Инцидент зафиксирован 20 апреля в восточной части острова.
По сведениям, супруги из Китая вместе с туристической группой посещали кратер вулкана Иджен. Находясь на вершине, они решили сделать фотографии на фоне заката.
Женщина стала позировать на краю обрыва, но поскользнулась и упала, попав в кратер, что было наблюдаемо ее мужем. От полученных травм она скончалась.
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