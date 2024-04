Смерть в вулкане на глазах у мужа: китайская туристка упала в кратер вулкана в Индонезии

По данным портала AsiaToday, произошел несчастный случай с китайской туристкой, которая упала в кратер вулкана на индонезийском острове Ява во время фотосессии. Инцидент зафиксирован 20 апреля в восточной части острова.

Фото: www.flickr.com by U.S. Geological Survey from Reston, VA, USA is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication