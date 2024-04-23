Смерть в морских глубинах: гонконгский путешественник потерял сознание во время дайвинга

Турист погиб в Африке, потеряв сознание во время дайвинга

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданин из Гонконга, находившийся в поездке в Африке, погиб при попытке погружения с аквалангом, сообщает South China Morning Post.

Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters is licensed under Public domain

По данным издания, 50-летний мужчина утратил сознание во время дайвинга вместе с группой дайверов. Его извлекли из воды недалеко от города Гебеха (Порт-Элизабет) в Южной Африке. Спасатели предприняли попытки реанимации, однако спасти его не удалось.

Полиция Южной Африки начала расследование обстоятельств происшествия, а тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Консульство Китая в Кейптауне подтвердило, что погибший был гражданином Гонконга, и выразило соболезнования его семье.