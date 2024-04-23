Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные обнаружили место захоронения англосаксонского короля Сердича
Ford добавляет обновленный 5.0-литровый V8 в свой каталог двигателей
Эксперты по коже высказываются о выгоде применения огуречных масок
Диетолог Кабанов рассказал, что больше всего магния содержится в 11 продуктах
Говорим о мульчировании корой
Экс-футболист сборной России Мостовой призвал вернуть Абаскаля в "Спартак"
Advice.News: апельсины и орехи помогут избавиться от акне
Какие выплаты положены при выходе на пенсию
Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки на дом в Подмосковье
Смерть в морских глубинах: гонконгский путешественник потерял сознание во время дайвинга

Турист погиб в Африке, потеряв сознание во время дайвинга

0:45
Туризм

Гражданин из Гонконга, находившийся в поездке в Африке, погиб при попытке погружения с аквалангом, сообщает South China Morning Post.

Турист погиб в Африке, потеряв сознание во время дайвинга
Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters is licensed under Public domain

По данным издания, 50-летний мужчина утратил сознание во время дайвинга вместе с группой дайверов. Его извлекли из воды недалеко от города Гебеха (Порт-Элизабет) в Южной Африке. Спасатели предприняли попытки реанимации, однако спасти его не удалось.

Полиция Южной Африки начала расследование обстоятельств происшествия, а тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Консульство Китая в Кейптауне подтвердило, что погибший был гражданином Гонконга, и выразило соболезнования его семье.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Последние материалы
Эти цветы против сорняков
Кинологи ответили, нужно ли бояться питбулей
Ликвидация банка "Гефест": АСВ выплатило 93% компенсаций вкладчикам
Сияние из природы: домашний рисовый тоник для здоровой кожи
В Румынии медведь напал на туристку у плотины Видрару
В Финляндии ИИ помог создать рецепт идеального кофе
Морено об игре "Сочи" с "Уралом": это наш худший матч с момента моего прихода
Экономист Сорокина: цены на кулич за год выросли на 13%
Aston Martin обновляет свой первый внедорожник DBX707
Что делать, если вы нечаянно пересолили еду: четыре способа исправить ситуацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников