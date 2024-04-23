Шокирующее поведение на Пхукете: украинская туристка вызвала скандал прогулкой топлес и отказом от оплаты

Украинка прогулялась топлес по отелю на Пхукете и отказалась платить за проживание

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Пхукете одна украинка, ранее уличенная в угрозах водителю такси ножом, привлекла внимание, гуляя топлес по территории отеля и отказываясь оплатить проживание. Издание Phuket Times поделилось этой информацией в Facebook.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Газета предупредила местные гостиницы о возможной появлении женщины по имени Надя, описав ее действия. Она забронировала номер, но не смогла оплатить его, занимаясь лишь оплатой такси кредитной картой, которую она заемщицей.

Помимо этого, туристка попрошайничала на территории отеля, одев только длинную юбку, и заказывала еду, не рассчитываясь за нее. Сообщается также, что ее гостиничный номер был в полном беспорядке, усеянный разнообразным мусором.