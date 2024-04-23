Российским туристам грозит отказ в посадке на рейсы в Мексику: предупреждение от Turkish Airlines

Turkish Airlines: россиянам могут отказывать в полетах из-за политики Мексики

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Turkish Airlines заявила, что не причастна к случаю отказа в посадке российского гражданина на рейс в Мексику 19 апреля. Представитель перевозчика сообщил об этом "Известиям".

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По его словам, возможная причина этой ситуации может быть связана с политикой мексиканских властей, беспокоящихся о потоке беженцев, стремящихся в США. Turkish Airlines также предупредила о высокой вероятности отказа в посадке для российских туристов, направляющихся в Мексику с российскими паспортами.

Российским гражданам было рекомендовано запрашивать приглашение от мексиканской стороны при возможности.

Ранее российскому туристу Глебу пришлось понести убытки не менее 450 тысяч рублей из-за отказа Turkish Airlines в посадке на рейс в Мексику. По мнению эксперта, хотя случаи отказа в перевозке сейчас редки, такие инциденты встречаются раз или два в месяц.