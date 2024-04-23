Российским туристам грозит отказ в посадке на рейсы в Мексику: предупреждение от Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines заявила, что не причастна к случаю отказа в посадке российского гражданина на рейс в Мексику 19 апреля. Представитель перевозчика сообщил об этом "Известиям".
По его словам, возможная причина этой ситуации может быть связана с политикой мексиканских властей, беспокоящихся о потоке беженцев, стремящихся в США. Turkish Airlines также предупредила о высокой вероятности отказа в посадке для российских туристов, направляющихся в Мексику с российскими паспортами.
Российским гражданам было рекомендовано запрашивать приглашение от мексиканской стороны при возможности.
Ранее российскому туристу Глебу пришлось понести убытки не менее 450 тысяч рублей из-за отказа Turkish Airlines в посадке на рейс в Мексику. По мнению эксперта, хотя случаи отказа в перевозке сейчас редки, такие инциденты встречаются раз или два в месяц.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.