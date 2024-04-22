Полный гид по багажным нормам: что разрешено и что нельзя взять на борт

Полный гид по багажным нормам популярных авиакомпаний

8:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Потребность туристов в переносе большого количества вещей и одежды на курорт значительно ограничивает допустимый вес багажа в самолете. Практически на каждом регистрационном столе можно наблюдать, как некоторые пассажиры спешно перераспределяют свой багаж, чтобы избежать дополнительной оплаты за перевес. Некоторые чартерные рейсы даже не предоставляют эту возможность. Чтобы избежать разочарований в аэропорту из-за лишних килограммов, мы исследовали требования нескольких популярных авиакомпаний.

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Классический "Аэрофлот" и платная "Победа"

У компании "Аэрофлот" большинство тарифов включает бесплатный провоз одного чемодана или сумки размером до 203 см в сумме трех измерений. Для эконом-класса допустимый вес не должен превышать 23 кг, а для бизнес-класса — 32 кг. Некоторые тарифы позволяют взять двойной багаж. В билете количество мест для багажа указывается как 1PC или 2PC, иначе — NIL.

Например, для рейсов в китайский Ченду и из него предусмотрены специальные нормы — по два места на пассажира. То же самое действует для рейсов в Пекин и Шанхай, за исключением перевозки из азиатской части России без пересадки в Москве. Также действуют льготы по программам лояльности "Аэрофлот Бонус".

У бюджетной "дочки" российского флагмана, авиакомпании "Победа", провоз багажа платный. При тех же размерах стоимость зависит от веса багажа, маршрута и метода оплаты. За чемодан весом до 10 кг попросят от 999 до 2499 рублей на внутренних рейсах, и от 1049 рублей до 37 евро на международных. Расценки выше за каждый чемодан весом до 20 кг и до 32 кг.

На маршрутах совместной перевозки с "Аэрофлотом" действуют его правила: в эконом и комфорт — бесплатный багаж по 23 кг на билет, за исключением тарифа "Максимум", позволяющего взять пару чемоданов. Норма бизнес-класса — два места по 32 кг, кроме тарифа "Базовый" с одним местом.

У авиакомпании "Россия" свой подход

Пассажирам авиакомпании "Россия" следует быть внимательными. Для рейсов с кодами SU 6001-6999 бесплатные нормы схожи с аэрофлотовскими. Для комфорт и эконом — одно место не тяжелее 23 кг, кроме тарифа "Максимум", где можно взять двойной багаж. В бизнес-классе — два чемодана до 32 кг, но при тарифе "Базовый" возможна только одна поклажа. Авиаперевозчик также предоставляет дополнительные места по специальным программам для часто летающих пассажиров.

Для рейсов с кодами FV 5501-5999 действует другой подход: важен только вес, а не количество мест. Нормы бесплатного багажа зависят от маршрута полета и сезонных требований. Например, с 31 марта по 26 октября 2024 года для эконом-класса установлен предел в 20 кг. Для детей до 2 лет без своего места — в два раза меньше.

Исключением являются рейсы в Египет. Так, пассажиры, вылетающие в Хургаду из Екатеринбурга, ограничены 14 кг багажа, из Москвы — 15 кг, из Уфы — 18 кг, а из Казани — 19 кг. На рейсах в Шарм-эль-Шейх установлены другие нормы: 10 кг для рейсов из Екатеринбурга, 12 кг из Нижнего Новгорода, 13 кг из Москвы, а из Самары — до 18 кг, и так далее.

Интересно, что при возвращении с курорта можно сдать на 1-8 кг багажа больше или меньше, чем при вылете. Лишний багаж допускается на борт по решению сотрудника авиакомпании после окончания регистрации.

AZUR и Nordwind — по 10 кг в эконом-классе

У авиакомпании AZUR air простые правила: тариф Light позволяет взять 10 кг, Standart — 20 кг, а Optimum — до 25 кг. Больше всего разрешено в бизнес-классе — 30 кг. Можно иметь один чемодан на двоих: при бесплатной норме по 10 кг на каждого — не тяжелее 20 кг. В других тарифах объединенный багаж принимается при весе до 30 кг.

AZUR air рекомендует туристам обращать внимание на нормы багажа на рейсах, включенных в туристические пакеты, так как там могут быть свои ограничения. Например, авиакомпания летает в Таиланд на Пхукет и в Паттайю из разных городов России, и на этих маршрутах действуют свои правила.

Подобные нормы багажа у авиакомпании Nordwind Airlines. На чартерных рейсах допустимый вес багажа для эконом-класса — 10 кг, для бизнес-класса — 30 кг. На регулярных маршрутах максимальный вес в эконом-классе составляет 20 кг, за исключением тарифа "Лайт", где допускается только ручная кладь.

Популярные турецкие авиакомпании

На рейсах Turkish Airlines максимальный вес багажа в эконом-классе — 20 кг, в бизнес-классе — 30 кг без дополнительной оплаты. Для младенцев до 2 лет предусмотрено 10 кг, а также коляска с габаритами до 115 см. Объединение багажа для семей возможно только для определенных рейсов. Размеры багажа не должны превышать 158 см в сумме, что проверяется на онлайн-калькуляторе.

Бюджетная авиакомпания AJet, созданная на базе AnadoluJet, предоставляет на международных рейсах провоз 20 кг по тарифу Ecojet и 25 кг — по нормам Premium и Basic.

Авиакомпания Corendon Airlines имеет два тарифных плана с бесплатным багажом: Flex — одно место до 23 кг и Premium — два чемодана по 20 кг каждый. В билет для младенца до 2 лет входят сумка весом 10 кг и коляска, которая помещается в багажном отсеке.

Напоминание от туроператоров

На сайте Coral Travel есть информация о нормах багажа на рейсах двадцати российских и зарубежных авиакомпаний. Например, на самолетах Corendon Airlines, Air Arabia, flydubai и Air Cairo — по 20 кг, на бортах "Азимут" — 15 кг, у перевозчика Almasria и на лайнерах Conviasa по тарифам "эконом" и "комфорт" — 10 кг.

Туроператор Anex также предупреждает туристов об ограничениях по багажу на рейсах ряда авиакомпаний.

Туристы, приобретающие туры в Египет и Турцию у туроператора Fun & Sun Travel с перелетом на самолетах "Уральских авиалиний", имеют право на бесплатный багаж весом 10 кг. Важно помнить об общих габаритах до 203 см и не более 100 см в одном измерении. Лишний багаж оплачивается как сверхнормативный. Для чартерных рейсов возможно объединение багажа, например, один чемодан до 20 кг на пару, или у трех туристов — одно место до 30 кг или два — 20 + 10 кг. Семья из четырех человек может сдать два чемодана общим весом до 40 кг.