Финляндия ужесточает правила гражданства: что изменится для иностранцев

Финляндия решила ужесточить правила получения гражданства. Согласно новым правилам, для подачи заявления на финское гражданство необходимо прожить в стране не менее восьми лет, вместо прежних пяти. Время, проведенное в стране при получении вида на жительство, теперь будет учитываться при расчете этого срока.
Для детей и супругов граждан Финляндии, а также лиц без гражданства, требуется легальное проживание в стране не менее пяти лет для права на гражданство. Однако, для граждан северных стран и супругов сотрудников финляндских посольств, желающих получить гражданство, сохраняется двухлетний срок.
Правительство также планирует запретить смену типа видов на жительство и ужесточить меры для тех, кто хочет изменить свой статус. Более того, будут приняты строжайшие меры в отношении иностранцев, обращающихся за международной защитой. Власти могут отказать в убежище или аннулировать статус беженца тем, кто представляет угрозу для общества, а также принимать решения о предоставлении или отказе в убежище еще на границе.
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