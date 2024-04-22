Исландия — викинги, киты и северное сияние

Топ-7 причин посетить Исландию

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство людей предпочитает традиционный вид отпуска: пляж, море, солнце, вкусная еда и развлечения. Однако со временем такой отдых может показаться скучным и бесполезным, поскольку впечатления становятся однообразными. В мире существует множество стран с удивительной историей, и одна из них — Исландия.

Фото: flickr.com by Lenny K Photography from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Посещение Исландии может быть как путешествием в другое измерение, где словно оказываешься в обители древних скандинавских богов. Вот что делает эту страну особенной:

Северное сияние

Насладиться великолепными красками неба можно именно здесь. Исландия известна как одно из лучших мест для наблюдения за северным сиянием, особенно благодаря отличной видимости этого явления с осени до весны. Удивительные пейзажи

Горы, вулканы, водопады, лагуны — все это создает ощущение сказочного мира, где кажется, что в любую минуту можно встретить фею или эльфа. Голубая лагуна

Это не только красивое место, но и уникальная возможность для укрепления здоровья благодаря геотермальным ваннам, доступным круглый год. Земля льда и огня

Исландия славится своими ледниками и действующими вулканами, которые можно рассмотреть во всей их первозданной красоте. Наблюдение за китами

Уникальная фауна Исландии включает более 10 видов китов, которых можно увидеть в открытом океане. Морепродукты

Благодаря доступу к свежей воде Исландия славится своими вкусными и свежими морепродуктами, из которых готовят множество удивительных блюд. История викингов

Любители истории найдут много интересного в музеях Исландии, где можно увидеть артефакты, связанные с викингами.