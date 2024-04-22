Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветок имеет необычную форму
Страховые организации нашли способы уменьшить расходы при ЧС
Запреты на выезд на левую полосу: что нужно знать водителям
Можно ли найти недорогие продукты с кислотами, которые будут иметь хорошее качество
Дженнифер Лопес очаровала поклонников элегантным нарядом
Неожиданный секрет популярности Александра Петрова
Дизайнер назвала три основных признака "бабушкиного" интерьера
В Сибири исследуют лазером выращенные на Кубани бариевые кристаллы
Эксперт призвал не вкладываться в китайский юань
Исландия — викинги, киты и северное сияние

Топ-7 причин посетить Исландию

1:50
Туризм

Большинство людей предпочитает традиционный вид отпуска: пляж, море, солнце, вкусная еда и развлечения. Однако со временем такой отдых может показаться скучным и бесполезным, поскольку впечатления становятся однообразными. В мире существует множество стран с удивительной историей, и одна из них — Исландия.

Топ-7 причин посетить Исландию
Фото: flickr.com by Lenny K Photography from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Посещение Исландии может быть как путешествием в другое измерение, где словно оказываешься в обители древних скандинавских богов. Вот что делает эту страну особенной:

  1. Северное сияние
    Насладиться великолепными красками неба можно именно здесь. Исландия известна как одно из лучших мест для наблюдения за северным сиянием, особенно благодаря отличной видимости этого явления с осени до весны.

  2. Удивительные пейзажи
    Горы, вулканы, водопады, лагуны — все это создает ощущение сказочного мира, где кажется, что в любую минуту можно встретить фею или эльфа.

  3. Голубая лагуна
    Это не только красивое место, но и уникальная возможность для укрепления здоровья благодаря геотермальным ваннам, доступным круглый год.

  4. Земля льда и огня
    Исландия славится своими ледниками и действующими вулканами, которые можно рассмотреть во всей их первозданной красоте.

  5. Наблюдение за китами
    Уникальная фауна Исландии включает более 10 видов китов, которых можно увидеть в открытом океане.

  6. Морепродукты
    Благодаря доступу к свежей воде Исландия славится своими вкусными и свежими морепродуктами, из которых готовят множество удивительных блюд.

  7. История викингов
    Любители истории найдут много интересного в музеях Исландии, где можно увидеть артефакты, связанные с викингами.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского Международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно прокомментировал торжество в честь открытия Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Когда сеять бархатцы
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Первые убитые и покалеченные французы едут с Украины домой Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Экс-возлюбленная Киркорова рассказала, как поп-король бросил ее посреди трассы в США
Расшифровываем кошачий язык: 5 способов, как ваш кот говорит "Я тебя люблю"
Расшифровываем кошачий язык: 5 способов, как ваш кот говорит "Я тебя люблю"
Последние материалы
Какие виды пилингов можно проводить дома без опасений
Ветеринары дали ответ, почему кошки будят хозяев по утрам
Правильная посадка - ключевой момент выращивания яблонь
Как избежать дополнительной проверки автомобиля со стороны ГИБДД
В средней российской новостройке почти 19 этажей
Волочкова рассказала анекдот про эротический костюм Бабы-яги
Знакомим с томатами биколорами
Гарантированная защита жизни: преимущества и недостатки накопительного страхования
Из Архангельска в Минск будут доступны прямые рейсы
"Известия": около 75% россиян предпочитают смартфоны на Android
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников