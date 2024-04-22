Как избежать проблем с сердцем во время авиаперелетов: советы кардиолога

Предстоят долгие майские выходные, и хотя большинство россиян собираются провести их на даче, значительная часть также планирует отправиться в путешествие, включая авиаперелеты. Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала, как готовиться к этому, чтобы избежать проблем со здоровьем.
"Часто пациенты с сердечными заболеваниями спрашивают, безопасно ли для них летать. В целом, это безопасно, но нужно учитывать риски и готовиться заранее. Особое внимание следует уделить людям с ишемической болезнью сердца, аритмиями, сердечной недостаточностью и легочной гипертензией, так как эти состояния могут усугубиться во время полета или даже стать опасными", — сообщила кардиолог.
Для большинства людей с сердечными проблемами авиаперелеты обычно не являются опасными, но есть некоторые неприятные моменты: ограниченное пространство, невозможность двигаться свободно, низкое давление кислорода, обезвоживание и повышенная нервозность.
"В ограниченном пространстве мы сидим долго, что может привести к образованию тромбов в ногах. Эти тромбы могут оторваться и вызвать опасное состояние — тромбоэмболию легочной артерии", — предупреждает доктор Бокерия.
Что же делать?
Врач дает несколько простых рекомендаций:
"Сердечные проблемы не являются препятствием для перелетов, но если состояние нестабильно и требует постоянного внимания врача, необходимо обратиться к нему перед полетом", — заключила кардиолог.
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