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Как избежать проблем с сердцем во время авиаперелетов: советы кардиолога

Врач-кардиолог: как избежать проблем с сердцем во время перелётов

2:04
Туризм

Предстоят долгие майские выходные, и хотя большинство россиян собираются провести их на даче, значительная часть также планирует отправиться в путешествие, включая авиаперелеты. Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала, как готовиться к этому, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Врач-кардиолог: как избежать проблем с сердцем во время перелётов
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Часто пациенты с сердечными заболеваниями спрашивают, безопасно ли для них летать. В целом, это безопасно, но нужно учитывать риски и готовиться заранее. Особое внимание следует уделить людям с ишемической болезнью сердца, аритмиями, сердечной недостаточностью и легочной гипертензией, так как эти состояния могут усугубиться во время полета или даже стать опасными", — сообщила кардиолог.

Для большинства людей с сердечными проблемами авиаперелеты обычно не являются опасными, но есть некоторые неприятные моменты: ограниченное пространство, невозможность двигаться свободно, низкое давление кислорода, обезвоживание и повышенная нервозность.

"В ограниченном пространстве мы сидим долго, что может привести к образованию тромбов в ногах. Эти тромбы могут оторваться и вызвать опасное состояние — тромбоэмболию легочной артерии", — предупреждает доктор Бокерия.

Что же делать?
Врач дает несколько простых рекомендаций:

  • регулярно вставать и ходить по салону во время полета

  • выполнять разминку в кресле — двигать стопы, напрягать и расслаблять икроножные мышцы

  • при длительных полетах лучше вставать, чтобы предотвратить образование тромбов

  • использовать компрессионный трикотаж

  • удостовериться, что на борту есть кислород для людей с недостаточностью кровообращения

  • для людей, склонных к тромбообразованию, принимать препараты для разжижения крови

"Сердечные проблемы не являются препятствием для перелетов, но если состояние нестабильно и требует постоянного внимания врача, необходимо обратиться к нему перед полетом", — заключила кардиолог.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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