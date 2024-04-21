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Открытые шторки и вертикальные сиденья: ключевые аспекты безопасности на борту самолета

Секреты безопасного полета: правила, которые должен знать каждый пассажир

1:58
Туризм

Вы когда-нибудь задумывались о причинах, по которым необходимо держать сиденье вертикально во время взлета и посадки, а шторки на окнах должны быть открытыми?

Секреты безопасного полета: правила, которые должен знать каждый пассажир
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первое правило касается вертикального положения сиденья во время взлета и посадки. Это не просто вопрос этикета, но и мера безопасности. В случае аварийной посадки или эвакуации вертикальное положение сиденья позволяет пассажирам за вами быстрее покинуть свои места. Кроме того, когда столик убран, это облегчает доступ для вас и других пассажиров в вашем ряду, помогая освободить путь.

Еще одно правило, о котором многие могут не знать — это необходимость держать шторку окна открытой во время взлета и посадки. Это также связано с безопасностью. Открытые шторки позволяют быстро обнаружить любые проблемы, такие как возгорание двигателя, и предупредить экипаж. В случае экстренной эвакуации открытые шторки помогают экипажу оценить ситуацию в кабине.

Погашение света перед взлетом и посадкой также имеет свою важность. В случае аварийной посадки самолет может оказаться в темноте, и приглушение света облегчает ночное видение, помогая пассажирам эвакуироваться быстрее.

Не менее важно помнить о позиции "скоба", которую пассажиры могут увидеть в демонстрациях безопасности. Эта позиция используется во время аварийной посадки и предотвращает инерционные травмы, обеспечивая правильное положение тела.

И последнее, но не менее важное правило — перевести телефон в режим полета. Это помогает избежать помех радиосигналов в самолете, обеспечивая безопасность полета.

И помните, при экстренной эвакуации необходимо оставить сумку в самолете. Она может преградить путь другим пассажирам и занимать место, которое могло бы быть использовано более эффективно.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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