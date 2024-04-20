Природные чудеса: удивительные места, которые заставят вас восхититься

Топ-5 мест на планете с самой красивой природой

Путешественников привлекает не только архитектурные шедевры, развлечения и пляжный отдых, но и возможность насладиться естественной красотой природных пейзажей.

Фото: flickr.com by California Department of Fish and Wildlife is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Счастливо, на планете имеется множество мест, которые поражают воображение своей природной прелестью.

Какие из них заслуживают особого внимания?

Сагано (бамбуковый лес) в Японии

Вид на подлинный бамбуковый лес бесподобен в своей красоте. Многие местные жители и туристы предпочитают посещать Сагано, поскольку это место обладает неповторимым поэтическим очарованием.

Однако далеко не всем известно, что делает бамбуковый лес таким привлекательным: оказывается, при контакте ветра с молодыми деревьями можно услышать захватывающую "симфонию".

Это имеет успокаивающий эффект на нервную систему.

Розовое озеро в Сенегале

На территории Африки расположено удивительное озеро Ретба, вода которого имеет необычный розовый оттенок. Этот цвет обусловлен естественно: в водоеме обитают специальные микроорганизмы.

Также следует отметить, что розовое озеро уникально еще и потому, что его вода кажется густой из-за своего специфического состава.

Это место является одним из крупнейших источников соли.

Озеро относительно неглубокое, глубина составляет приблизительно три метра.

Разноцветные скалы в Китае

Многих путешественников привлекает возможность увидеть скалы в Китае из-за их уникальной окраски. Миллионы лет назад на этом месте было море, и из-за этого скалы приобрели различные оттенки.

"Светящаяся пещера" в Новой Зеландии

Вайтомо известен как место с уникальным "освещением". Именно здесь обитают особые светящиеся черви.

Благодаря выбору Вайтомо в качестве своего жилища, эта пещера стала известна во всем мире. Многие сравнивают ее с ночным небом, усыпанным звездами.

Тяньцзы в Китае

Это место часто называют "каменным лесом", потому что горные образования раскололись весьма необычным образом из-за геологических процессов.

Тяньцзы напоминает пейзажи из игр или иной реальности, ибо такое место просто невозможно найти где-либо еще на земле.

По этой причине здесь регулярно организуются экскурсии.