Природные чудеса: удивительные места, которые заставят вас восхититься

Путешественников привлекает не только архитектурные шедевры, развлечения и пляжный отдых, но и возможность насладиться естественной красотой природных пейзажей.
Счастливо, на планете имеется множество мест, которые поражают воображение своей природной прелестью.
Какие из них заслуживают особого внимания?
Сагано (бамбуковый лес) в Японии
Вид на подлинный бамбуковый лес бесподобен в своей красоте. Многие местные жители и туристы предпочитают посещать Сагано, поскольку это место обладает неповторимым поэтическим очарованием.
Однако далеко не всем известно, что делает бамбуковый лес таким привлекательным: оказывается, при контакте ветра с молодыми деревьями можно услышать захватывающую "симфонию".
Это имеет успокаивающий эффект на нервную систему.
Розовое озеро в Сенегале
На территории Африки расположено удивительное озеро Ретба, вода которого имеет необычный розовый оттенок. Этот цвет обусловлен естественно: в водоеме обитают специальные микроорганизмы.
Также следует отметить, что розовое озеро уникально еще и потому, что его вода кажется густой из-за своего специфического состава.
Это место является одним из крупнейших источников соли.
Озеро относительно неглубокое, глубина составляет приблизительно три метра.
Разноцветные скалы в Китае
Многих путешественников привлекает возможность увидеть скалы в Китае из-за их уникальной окраски. Миллионы лет назад на этом месте было море, и из-за этого скалы приобрели различные оттенки.
"Светящаяся пещера" в Новой Зеландии
Вайтомо известен как место с уникальным "освещением". Именно здесь обитают особые светящиеся черви.
Благодаря выбору Вайтомо в качестве своего жилища, эта пещера стала известна во всем мире. Многие сравнивают ее с ночным небом, усыпанным звездами.
Тяньцзы в Китае
Это место часто называют "каменным лесом", потому что горные образования раскололись весьма необычным образом из-за геологических процессов.
Тяньцзы напоминает пейзажи из игр или иной реальности, ибо такое место просто невозможно найти где-либо еще на земле.
По этой причине здесь регулярно организуются экскурсии.
Принц Уильям впервые за долгое время появился на публике и вызвал обеспокоенность своими изменениями во внешности и настроении.