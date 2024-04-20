Каждый второй россиянин использует кредиты для отпуска: результаты опроса

Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почти половина россиян (47,6 %) использует кредиты для финансирования своего отпуска, при этом 11,2 % делают это регулярно. Из тех, кто еще не брал кредиты на отдых, 14,3 % не исключают, что в будущем прибегнут к этому методу.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти данные получены в ходе опроса, проведенного онлайн-платформой Webbankir. Кроме того, эксперты выяснили, сколько денег необходимо российским семьям для недельного идеального отпуска. В исследовании приняли участие 1500 человек.

18 % респондентов считают, что для недельной семейной поездки достаточно 30 тыс. рублей, 14,8 % оценивают эту сумму от 30 до 50 тыс. рублей. 31 % озвучили идеальные затраты на отдых в диапазоне 50-100 тыс. рублей, а 10 % считают, что им потребуется 200 тыс. рублей. 54,6 % участников опроса утверждают, что регулярно могут позволить себе отдых на желаемую сумму.

На предстоящих майских выходных до 30 тыс. рублей собираются потратить 70,4 % опрошенных, в то время как для 6 % праздничный бюджет превысит 100 тыс. рублей. 3,2 % респондентов планируют взять кредит на майские праздники.