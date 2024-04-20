Подводные приключения: дайвинг с акулами в Мексике, Колумбии, Эквадоре и Таити

Топ-5 мест, где можно поплавать с акулами

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вас прельщают подводные приключения, риск и новые ощущения, то стоит попробовать дайвинг с акулами. Это незабываемое путешествие, наполненное яркими впечатлениями, и по возвращении домой вы сможете поразить своих друзей уникальным опытом, на который многие не решаются.

Фото: flickr.com by Элиас Леви is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мексика

В Мексике вы сможете окунуться в мир акул у островов Гуадалупе и Холбокс. Гуадалупе — скалистый вулканический остров, где вы сможете находиться в непосредственной близости от белых акул за защитной решеткой, специально предназначенной для таких погружений. Лучшее время для посещения — июль-ноябрь, когда можно увидеть самых крупных акул.

У острова Холбокс можно наблюдать за китовыми акулами, которые не представляют угрозы для человека, поскольку питаются преимущественно планктоном и не способны к укусу. Поэтому вы сможете погрузиться в их мир непосредственно.

Колумбия

Остров Мальпело — еще одно удивительное место для дайвинга с акулами. Это голая скала возле побережья Колумбии, дом для более двухсот молотоголовых и тысячи шелковистых акул. Также здесь можно встретить гигантских морских окуней, тунца, китовых акул и других удивительных существ.

Эквадор

Галапагосские острова, находящиеся под юрисдикцией Эквадора, славятся своей уникальной природой как на суше, так и под водой. Здесь можно встретить не только китовых акул, приезжающих для размножения, но и других морских обитателей, включая редкие виды.

Помимо акул, здесь вы сможете окунуться в мир тюленей, морских игуан, скатов-орланов, пингвинов и солнечных рыб.

Таити

В этой части Французской Полинезии вы не только можете нырять с акулами, но и наслаждаться разноцветными рыбками, кораллами и моллюсками. Можно даже кормить рыб-бабочек из рук, наблюдать за бархатными скатами и просто наслаждаться прекрасным временем.

Мальдивы

Мальдивы считаются одним из самых красивых мест на Земле. Здесь обитает множество китовых акул, и это отличное место для погружения с этими величественными созданиями и изучения красивых коралловых рифов. Акулы можно увидеть здесь в любое время года, а также можно встретить скатов манта и тигровых акул.