Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог указала, на какие критерии обратить внимание при выборе врача
Зелёный или белый: какой чай лучше и полезнее?
Москвичи отказались от продаж пентхаусов
Шиномонтажник раскрыл три простых метода уменьшить шум от летней резины
iPhones.ru: Apple Pay не заработает в РФ в мае
Недвижимость: надежный столп инвестиционной стратегии
Конгресс США готов выделить 61 млрд.$ как бы на помощь Украине
Antiquity: правитель майя Папмалил предал огню останки царей прошлой династии
Кинологи назвали самые чувствительные к холоду породы собак
Подводные приключения: дайвинг с акулами в Мексике, Колумбии, Эквадоре и Таити

Топ-5 мест, где можно поплавать с акулами

2:25
Туризм

Если вас прельщают подводные приключения, риск и новые ощущения, то стоит попробовать дайвинг с акулами. Это незабываемое путешествие, наполненное яркими впечатлениями, и по возвращении домой вы сможете поразить своих друзей уникальным опытом, на который многие не решаются.

Топ-5 мест, где можно поплавать с акулами
Фото: flickr.com by Элиас Леви is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мексика
В Мексике вы сможете окунуться в мир акул у островов Гуадалупе и Холбокс. Гуадалупе — скалистый вулканический остров, где вы сможете находиться в непосредственной близости от белых акул за защитной решеткой, специально предназначенной для таких погружений. Лучшее время для посещения — июль-ноябрь, когда можно увидеть самых крупных акул.

У острова Холбокс можно наблюдать за китовыми акулами, которые не представляют угрозы для человека, поскольку питаются преимущественно планктоном и не способны к укусу. Поэтому вы сможете погрузиться в их мир непосредственно.

Колумбия
Остров Мальпело — еще одно удивительное место для дайвинга с акулами. Это голая скала возле побережья Колумбии, дом для более двухсот молотоголовых и тысячи шелковистых акул. Также здесь можно встретить гигантских морских окуней, тунца, китовых акул и других удивительных существ.

Эквадор
Галапагосские острова, находящиеся под юрисдикцией Эквадора, славятся своей уникальной природой как на суше, так и под водой. Здесь можно встретить не только китовых акул, приезжающих для размножения, но и других морских обитателей, включая редкие виды.

Помимо акул, здесь вы сможете окунуться в мир тюленей, морских игуан, скатов-орланов, пингвинов и солнечных рыб.

Таити
В этой части Французской Полинезии вы не только можете нырять с акулами, но и наслаждаться разноцветными рыбками, кораллами и моллюсками. Можно даже кормить рыб-бабочек из рук, наблюдать за бархатными скатами и просто наслаждаться прекрасным временем.

Мальдивы
Мальдивы считаются одним из самых красивых мест на Земле. Здесь обитает множество китовых акул, и это отличное место для погружения с этими величественными созданиями и изучения красивых коралловых рифов. Акулы можно увидеть здесь в любое время года, а также можно встретить скатов манта и тигровых акул.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Москвичи отказались от продаж пентхаусов
Шиномонтажник раскрыл три простых метода уменьшить шум от летней резины
Топ-5 мест, где можно поплавать с акулами
iPhones.ru: Apple Pay не заработает в РФ в мае
Недвижимость: надежный столп инвестиционной стратегии
Конгресс США готов выделить 61 млрд.$ как бы на помощь Украине
Antiquity: правитель майя Папмалил предал огню останки царей прошлой династии
Кинологи назвали самые чувствительные к холоду породы собак
Косметические процедуры, которые следует избегать летом
Посадите на участке мальву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников