Опасные красоты: змеиный остров Сумбава ждет вас с удивительными морскими змеями

Чем примечателен дикий остров Сумбава

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сумбава, один из островов Индонезии, может не обладать такой популярностью, как, например, Бали, но здесь множество примечательных достопримечательностей, которые могут привлечь туристов.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Вулкан Тамбора

На полуострове Санггар, на острове Сумбава, возвышается стратовулкан Тамбора. Его впечатляющие размеры и история привлекают внимание. В 1815 году его извержение стало одним из самых мощных за всю историю. Этот взрыв был услышан на расстоянии 2000 километров, а вулканический пепел покрыл Борнео, Сулавеси, Яву и Малуку. Кроме того, в результате вулканического извержения произошло глобальное изменение климата, получившее название "вулканическая зима".

Змеиный остров

На северном побережье восточной Сумбавы, недалеко от деревни Пай, находится остров Пулау-Улара, или Змеиный остров. Его обитатели — желтогубые плоскохвосты, поразительные морские змеи с черными и серебристыми кольцами, делают остров по-настоящему удивительным. Местные жители выходят на пляжи, забираются в скалы и вылавливают змей, надевая их на шею. Хотя крэйты вполне послушны, необходимо проявлять осторожность, чтобы не причинить им вреда.

Деревни Дон Донго

Деревни Дон Донго, или "Горные люди", представляют собой небольшую этническую группу, населяющую облачные высокогорья к западу от залива Бима. Они ушли в горы более 400 лет назад, чтобы избежать исламизации. Изолированные в горах, они сохранили свою этническую идентичность, религию, социальную организацию, одежду и архитектуру. На склонах Сороманди расположены 11 традиционных деревень Донго: Баджо, О'о, Рора, Пунти, Сова, Мбава, Кала, Доридунгга, Палама, Сай и Сампунгу.

Трио водопадов

Водопад Секеток, самый близкий к деревне Меренте, находится всего в часе ходьбы от нее. Несмотря на то, что он немного меньше, чем его "соседи", он поражает своей красотой. Водопад Агал, где воды падают с высоты 200 метров на скалистое русло реки внизу. Себра Ватералл, достигающий высоты 320 метров, является одним из самых высоких водопадов в Индонезии. Достичь его сложнее и требует больше времени, но это стоит усилий.

СУМБАВА – нищета и разруха или рай для туриста с Бали?