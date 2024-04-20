Отказ от Альп: российские туристы выбирают новые города для зимних приключений

Зимний сезон горнолыжников в России подошел к концу, и аэропорт Домодедово завершил свое зимнее расписание полетов, подводя итоги сезона 2023-24 годов. Наиболее популярными внутренними направлениями оказались Сочи, Новосибирск, Иркутск, Минеральные Воды и Уфа.
Однако из-за санкций российским туристам пришлось отказаться от поездок в традиционные европейские Альпы. Вместо этого они предпочли направления в города, такие как:
За период с 1 ноября 2023 года по 15 апреля 2024 года пассажиропоток на этих направлениях увеличился на 34%, 25% и 6% соответственно.
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.