Эмираты в Африке: путешествие блогеров в Зимбабве приоткрывает завесу тайны

Зимбабве приглашает блогеров из ОАЭ для привлечения туристов

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Управление туризма Зимбабве (ZTA) обратило внимание на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и приняло меры по привлечению большего числа путешественников из этого региона. В рамках этой стратегии власти пригласили блогеров из ОАЭ посетить страну с целью расширить поток туристов из Ближнего Востока. Об этом сообщает ZBC News.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Это часть наших усилий по созданию привлекательного образа Зимбабве. Нет ничего лучше, чем позволить известным личностям поделиться нашей историей и культурой с другими. Отзывы блогеров помогут распространить информацию о нашей стране среди жителей ОАЭ и способствуют увеличению числа туристов", — отметил представитель Министерства туризма и гостеприимства Зимбабве, Такуза Муньяньива.

Майта Алсувайди, представитель блогерского сообщества ОАЭ, выразила ожидание возможности поделиться своими впечатлениями с соотечественниками.

"Это мой первый визит в Зимбабве и вообще в Африке. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать о культуре этой страны", — сказала она.

Блогеры проведут в стране восемь дней, посетив город Ньянгу, национальный парк Хванге и водопад Виктория.