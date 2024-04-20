Россияне в растерянности: шторм в Дубае заставляет туристов искать новое жилье

Волгоградцев, оказавшихся в затруднительном положении в Дубае из-за шторма, выселяют из отелей. Туристы бьют тревогу, так как обратный вылет в Волгоград запланирован не ранее 24 апреля.
По информации портала V1. ru, волгоградцев, оказавшихся в Дубае из-за необычайных ливней, просят освободить номера. Туроператоры обещают переселить горожан в другие гостиницы, но конкретные детали пока не уточняются. Отмечается, что волгоградцы выражают недовольство из-за отсутствия ясности в ситуации и фактически остаются без поддержки.
На этой неделе в Дубае произошел мощный шторм, который привел к серьезным наводнениям в городе. В результате авиакомпании начали отменять рейсы, и тысячи российских туристов оказались застрявшими в ОАЭ. Некоторые отели отказались продлевать пребывание для туристов, и многим пришлось искать альтернативное жилье.
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