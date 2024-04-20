Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ухаживать за кожей и телом мужчинам
Ловушки ремонта: как избежать мошенничества на станции технического
Застрявших в Дубае россиян начали выселять из отелей
Тренер рассказала, как девушке накачать рельефные руки
Киану Ривз хочет участвовать в новой картине режиссёра "Треугольника печали"
Как лечить монилиоз
В Винницкой области двое военных ВСУ застрелили полицейского на блокпосту
Должники рассказали, почему они не могут своевременно оплатить коммуналку
Томатный суп с базиликом: экспресс-рецепт из консервов
Смертельное приключение: индийские студенты обнаружены мертвыми в Шотландии

Cтуденты из Индии отправилась в поход по Шотландии и были найдены мертвыми

1:00
Туризм

Двое молодых людей из Индии отправились в экскурсию к популярному туристическому месту в Шотландии и были обнаружены без признаков жизни в реке. Эта информация поступила от портала телеканала NDTV.

Cтуденты из Индии отправилась в поход по Шотландии и были найдены мертвыми
Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Имена погибших — 26-летний Джитендранатх Карутури и 22-летний Чанхакья Болисетти. Они отправились на прогулку в Линн оф Туммел, лесистую местность, где встречаются реки Гарри и Туммел, недалеко от города Питлохри. Вечером среды, 17 апреля, спасатели извлекли их тела из воды.

Согласно информации, Генеральное консульство Индии уже связалось с семьями обоих студентов, которые учились в Университете Данди в Шотландии.

"Это трагическое происшествие потрясло нас. Наши сердечные соболезнования родным и близким погибших. Мы оказываем им всю необходимую поддержку в этот тяжелый момент", — сообщил представитель учебного заведения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
Перманентный макияж, алопеция и другие факторы, ведущие к утрате ваших бровей
Эксперты рассказали, какие вещи любят кошки
Когда не стоит паниковать: типичные проблемы с автоматической коробкой передач
Милош Бикович поддержал создание зарубежных адаптаций "Холопа"
Низкорослые сорта томатов
Проект "Вдохнови другого" запустили в соцсетях "Лужников"
bioRxiv: COVID-19 мог мутировать в "гробовирус" со смертельностью в 81%
Байдена расстроили оскорбительные плакаты с Трампом на провинциальном Западе США
Daily Mail пишет, что посещение сауны снижает риск деменции и проблем с сердцем
Выпадение волос и утрата живости: ключевые аспекты перед окрашиванием в блонд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников