Смертельное приключение: индийские студенты обнаружены мертвыми в Шотландии

Двое молодых людей из Индии отправились в экскурсию к популярному туристическому месту в Шотландии и были обнаружены без признаков жизни в реке. Эта информация поступила от портала телеканала NDTV.
Имена погибших — 26-летний Джитендранатх Карутури и 22-летний Чанхакья Болисетти. Они отправились на прогулку в Линн оф Туммел, лесистую местность, где встречаются реки Гарри и Туммел, недалеко от города Питлохри. Вечером среды, 17 апреля, спасатели извлекли их тела из воды.
Согласно информации, Генеральное консульство Индии уже связалось с семьями обоих студентов, которые учились в Университете Данди в Шотландии.
"Это трагическое происшествие потрясло нас. Наши сердечные соболезнования родным и близким погибших. Мы оказываем им всю необходимую поддержку в этот тяжелый момент", — сообщил представитель учебного заведения.
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