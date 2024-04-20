Смертельное приключение: индийские студенты обнаружены мертвыми в Шотландии

Cтуденты из Индии отправилась в поход по Шотландии и были найдены мертвыми

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Двое молодых людей из Индии отправились в экскурсию к популярному туристическому месту в Шотландии и были обнаружены без признаков жизни в реке. Эта информация поступила от портала телеканала NDTV.

Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Имена погибших — 26-летний Джитендранатх Карутури и 22-летний Чанхакья Болисетти. Они отправились на прогулку в Линн оф Туммел, лесистую местность, где встречаются реки Гарри и Туммел, недалеко от города Питлохри. Вечером среды, 17 апреля, спасатели извлекли их тела из воды.

Согласно информации, Генеральное консульство Индии уже связалось с семьями обоих студентов, которые учились в Университете Данди в Шотландии.

"Это трагическое происшествие потрясло нас. Наши сердечные соболезнования родным и близким погибших. Мы оказываем им всю необходимую поддержку в этот тяжелый момент", — сообщил представитель учебного заведения.