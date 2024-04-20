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Новый маршрут: владивосток-Тонхэ-Тоттори — обновленные возможности путешествий

Паром из Владивостока в Японию запустят в июле

1:54
Туризм

Договор о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком, Тонхэ (Южная Корея) и Сакаиминато (Япония) был продлен и подписан заново. Это означает, что паромная линия между Владивостоком и Тонхэ будет продлен до порта префектуры Тоттори, согласно предварительному заявлению. Регулярные рейсы парома Eastern Dream, принадлежащего корейской компании Doowon Shipping, начнут осуществляться с июля текущего года, с проведением тестовых рейсов в мае.

Паром из Владивостока в Японию запустят в июле
Фото: www.flickr.com by максим Рейналь из Франции is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По информации заместителя главы Владивостока Дарьи Стегний, официальные представители южнокорейской провинции Канвондо подтвердили готовность к запуску маршрута. Лицензию на эксплуатацию судна владельцу была выдана ещё в феврале.

Помимо этого, из Владивостока были открыты и другие международные паромные маршруты: в южнокорейский порт Сокчо и японский Нанао. Однако, маршрут в Нанао был отменён по инициативе японской стороны из-за нарушений требований безопасности на судне, принадлежащем российской компании "Восток Тур". Сторона России считает, что отказ был политически мотивированным.

Продажи билетов на паром "Oriental Pearl VI", который следует в Сокчо, были приостановлены из-за технического обслуживания судна с февраля. Сроки следующего рейса постоянно переносятся. По сообщениям южнокорейских СМИ, у перевозчика возникли финансовые проблемы с маршрутом, экипаж "Восточной жемчужины" задерживает получение заработной платы, и возможно, сообщение по этому маршруту не будет возобновлено. Также сообщалось, что перевозки стали невыгодными из-за того, что паром перевозил как пассажиров, так и грузы, а с введением санкций на поставку автомобилей объем грузов существенно уменьшился.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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