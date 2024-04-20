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Ожидание багажа в Дубае: как долго это может занять для путешественников из России

Туристы в Дубае ждут свой багаж по 5 часов

Туризм

Несмотря на ограничения, введенные в аэропорту Дубая на обслуживание в течение двух суток, большая часть рейсов из России продолжает направляться в эмират. Единственный рейс, который не вылетел из Москвы сегодня утром, это рейс "Аэрофлота" SU524, однако национальный перевозчик предупредил заранее, что пассажиров пересадят на другой, более вместительный самолет. Вечерний рейс Emirates EK2508 из Домодедово также был отменен.

Туристы в Дубае ждут свой багаж по 5 часов
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Пассажирам, которые все же добираются до ОАЭ, приходится долго ждать свой багаж. Туристы, прилетевшие вчера вечером, сообщают, что они ожидали выдачи багажа 4 часа, при этом сотрудники аэропорта утверждают, что это нормальная ситуация. Среднее время ожидания багажа составляет 5 часов. Многие чемоданы остаются невыданными, и на лентах для получения багажа накапливается куча чемоданов тех пассажиров, кто не дождался. На бирках указаны даты 16 и 17 апреля.

Сотрудники аэропорта периодически пытаются найти вещи для тех пассажиров, которые подали заявления о розыске своих чемоданов. Туристы, пережившие долгое ожидание, советуют тем, кто собирается в путешествие в Дубай в ближайшее время, брать с собой как можно больше необходимых вещей в ручной клади для первых дней отдыха.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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