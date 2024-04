Ожидание багажа в Дубае: как долго это может занять для путешественников из России

Несмотря на ограничения, введенные в аэропорту Дубая на обслуживание в течение двух суток, большая часть рейсов из России продолжает направляться в эмират. Единственный рейс, который не вылетел из Москвы сегодня утром, это рейс "Аэрофлота" SU524, однако национальный перевозчик предупредил заранее, что пассажиров пересадят на другой, более вместительный самолет. Вечерний рейс Emirates EK2508 из Домодедово также был отменен.

