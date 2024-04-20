Московский детский совет по туризму: молодые эксперты формируют будущее путешествий

В Москве был учреждён детский совет по туризму, и его первое заседание прошло в пятницу, как сообщается на портале мэра столицы.
По информации, первая встреча состоялась 19 апреля в Московском планетарии, где собрались более 20 детей в возрасте от 13 до 17 лет, победителей и призеров Московской олимпиады по школьному краеведению и других соревнований среди школьников города.
К первой встрече с детьми пришли представители столичного правительства, Российского союза туриндустрии, а также представители туристических компаний и городских музеев.
Подростки изучали методы составления маршрутов, анализ запросов туристов и влияние туризма на экономику региона и страны. В качестве задания на дом было предложено детям разработать концепцию развития детского туризма в Москве. Лучший вариант будет рассмотрен на следующем заседании, а его автор станет председателем совета.
Мнение молодых участников будет учтено при разработке туристических продуктов и маршрутов, которые будут размещены на сервисе Russpass.
Дети также будут тестировать интерактивные образовательные и семейные проекты, такие как "Играй в Москву" и "Город открытий". На первом заседании школьники под руководством опытных коллег разработали план работы на год и провели экскурсию по Московскому планетарию.
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