Московский детский совет по туризму: молодые эксперты формируют будущее путешествий

В Москве был создан детский совет по туризму

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Москве был учреждён детский совет по туризму, и его первое заседание прошло в пятницу, как сообщается на портале мэра столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации, первая встреча состоялась 19 апреля в Московском планетарии, где собрались более 20 детей в возрасте от 13 до 17 лет, победителей и призеров Московской олимпиады по школьному краеведению и других соревнований среди школьников города.

К первой встрече с детьми пришли представители столичного правительства, Российского союза туриндустрии, а также представители туристических компаний и городских музеев.

Подростки изучали методы составления маршрутов, анализ запросов туристов и влияние туризма на экономику региона и страны. В качестве задания на дом было предложено детям разработать концепцию развития детского туризма в Москве. Лучший вариант будет рассмотрен на следующем заседании, а его автор станет председателем совета.

Мнение молодых участников будет учтено при разработке туристических продуктов и маршрутов, которые будут размещены на сервисе Russpass.

Дети также будут тестировать интерактивные образовательные и семейные проекты, такие как "Играй в Москву" и "Город открытий". На первом заседании школьники под руководством опытных коллег разработали план работы на год и провели экскурсию по Московскому планетарию.