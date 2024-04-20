Пляжный сезон в Крыму во время СВО: когда начать отдыхать и как добраться до полуострова

Эксперты объяснили, как СВО повлияла на туризм в Крыму

6:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на продолжающееся напряженное состояние, полуостров Крым стремится вернуть свою прежнюю популярность. Согласно высказываниям крымских гостиниц, бронирование жилья на летний сезон 2024 года началось уже в ноябре прошлого года. Расширение номерного фонда отелей и улучшение инфраструктуры курортов способствуют этому процессу. Ситуацию с отдыхом в Крыму и способы добраться до полуострова описывают эксперты из сферы туризма.

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Пляжный сезон

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, в Крыму всегда был длинный пляжный сезон, который зависел от погоды. Обычно он начинался в конце мая или начале июня и заканчивался в конце сентября или начале октября.

Пляжный сезон в Крыму сравним с сезоном на побережье Краснодарского края, но в отличие от него в Крыму не наблюдалось ярко выраженной сезонности в загрузке размещений. Это связано с тем, что спрос на размещение сохранялся на протяжении года, объясняет Мальцев.

Он также добавил, что помимо пляжного отдыха в Крыму популярны санаторно-курортные и историко-культурные программы, а также ранее развивавшиеся виды туризма, такие как винный и спортивный. Пляжный сезон начнется в конце мая, а оздоровительно-культурный сезон уже с 1 мая.

"Я считаю, что сейчас самое прекрасное время для отдыха, особенно с учетом потепления в Крыму. Температура поднимается до 28 градусов, всё зацветает. У нас есть постоянные посетители, которые приезжают сюда именно весной каждый год", — рассказала Наталья Хмельницкая, владелица отеля "Седьмой Сектор" в Саках, Крым.

Безопасность на полуострове

Михаил Мальцев предполагает, что текущая ситуация вокруг украинского конфликта оказывает влияние на решения туристов и их предпочтения. Однако он считает, что эта угроза распространяется не только на Крым, а является общей.

"С точки зрения туристической индустрии, туристы осознают и учитывают все риски, связанные с нынешней обстановкой вокруг украинского конфликта. Однако гораздо больше препятствует туристическому потоку отсутствие прямых авиарейсов, чем угроза со стороны беспилотников и прочего", — отметил эксперт.

Мальцев подчеркнул, что для многих туристов это отличная возможность посетить Крым с культурными и оздоровительными целями. В регионе восстановлена гостиничная база. Если сравнивать гостиничный бизнес в Крыму с Краснодарским краем, то цены на полуострове значительно ниже, чем до начала спецоперации.

"В Крыму очень эффективно работает система ПВО, и, как говорят, над ним 'зонтик'. Мы не имеем подобных прецедентов, и приезжать сюда можно. Даже по сравнению с тем, что происходит в Белгороде, Брянске, в Крыму гораздо спокойнее, и люди приезжают", — подчеркнула Хмельницкая.

Туристический поток

С начала спецоперации туристический поток на полуостров значительно сократился. Крым снова стал местом для сезонного отдыха. Количество посетителей уменьшилось, однако и стоимость услуг снизилась. Хмельницкая отмечает, что туристический поток в 2023 году был довольно замедленным.

"Удивительно, что уже сейчас мы видим увеличение потока туристов по сравнению с прошлым годом. Последние недели постоянные бронирования, причем большинство из них на июль-август", — отметила эксперт.

На данный момент активные бронирования на майские праздники поступают от самих жителей полуострова.

Как добраться

Михаил Мальцев связывает основную причину снижения туристического потока с отсутствием прямых авиарейсов. Однако сегодня можно добраться на полуостров поездом, паромом, автомобилем или автобусом. По словам Натальи Хмельницкой, сейчас туристы в основном прилетают в аэропорт Сочи, а затем пересаживаются на поезд "Ласточка" до железнодорожного вокзала Адлера, откуда уже можно добраться до полуострова на фирменных поездах "Гранд Сервис Экспресс". Продажа билетов на лето снова доступна за 90 дней. Скорые поезда "Таврия" ежедневно отправляются из большинства центральных российских регионов до конечных станций Севастополь, Симферополь, Евпатория, Феодосия. Электрички курсируют по маршруту Анапа/Тамань — Керчь и обратно. С прошлого года количество сезонных рейсов на южные направления, в том числе в Крым, выросло в 5 раз. С 3 марта 2024 года открыта продажа железнодорожных билетов на прямые поезда из Санкт-Петербурга и Пскова в Севастополь и Евпаторию.

"Билет в плацкарт из Симферополя до Адлера стоит 1750 рублей на человека, в купе — 3326 рублей. Также есть автобусные туры в Крым из Адлера. Дорога занимает 12,5 часов, стоимость — 3940 рублей", — поделилась Хмельницкая.

Ограничения для отдыхающих

В 2024 году Крым полностью открыт для туристов. С 1 июля 2023 года принимаются только отели, соответствующие уровню звездности, утвержденному Министерством культуры. На полуострове уже третий год действует режим "повышенной готовности", принимаются предварительные меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций или минимизации их последствий. Однако большинство считает, что ситуация под контролем, и во время отдыха на пляже в Ялте ничего страшного не случится.