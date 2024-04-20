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Отдых в Хорватии: возобновленные туры с Jazeera Airways для Российских туристов

7-дневные туры в Хорватию в июле начинаются от 304т рублей

Туризм

По данным АТОР, российские туристы снова могут насладиться отдыхом в Хорватии. Туроператор "Пакс" объявил о возобновлении программы летом этого года, которая предлагает блочную перевозку на рейсах Jazeera Airways по маршруту Москва — Кувейт — Тиват. Перелеты возобновлены после успешного запуска прошлым летом. На 7-дневные туры в июле цены начинаются от 304 тысяч рублей за двоих (включая проживание в 3-звездочном отеле с завтраками).

7-дневные туры в Хорватию в июле начинаются от 304т рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С 2023 года Хорватия стала частью полноценной шенгенской зоны. Для получения визы необходимо подать заявление не менее, чем за 45 дней до запланированной даты поездки, обычно визы выдаются на период тура. Кроме рейсов Jazeera Airways в Тиват, доступ к Хорватии предоставляют Turkish Airlines, Croatia Airlines и Air Serbia. Turkish Airlines предлагает ежедневные рейсы в Дубровник и 18 рейсов в неделю в Загреб. С 7 мая Croatia Airlines запускает программу полетов из Сплита в Стамбул три раза в неделю.

Стоимость билетов в Хорватию через Стамбул начинается от 92 тысяч рублей за оба направления. Авиаперелеты с пересадкой в Белграде с Air Serbia обходятся на 20-30% дороже. На данный момент можно забронировать пакетный тур в Хорватию на двоих на 7 ночей с перелетом из Москвы в первой половине июня и проживанием в 5-звездочном отеле с завтраками от 295 тысяч рублей, а в 4-звездочном отеле от 236 тысяч рублей. В первой половине июля аналогичный пакетный тур в отель 5* обойдется от 284 тысяч рублей на двоих, а в 4* от 271 тысячи рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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