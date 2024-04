Отдых в Хорватии: возобновленные туры с Jazeera Airways для Российских туристов

По данным АТОР, российские туристы снова могут насладиться отдыхом в Хорватии. Туроператор "Пакс" объявил о возобновлении программы летом этого года, которая предлагает блочную перевозку на рейсах Jazeera Airways по маршруту Москва — Кувейт — Тиват. Перелеты возобновлены после успешного запуска прошлым летом. На 7-дневные туры в июле цены начинаются от 304 тысяч рублей за двоих (включая проживание в 3-звездочном отеле с завтраками).

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication