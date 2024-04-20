Бесплатное обслуживание ветеранов в аэропорту Сочи: удобство и забота во всем 2024 году

Сочинский аэропорт вводит бесплатное обслуживание бизнес-залов для ветеранов войны

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В течение 2024 года Международный аэропорт Сочи планирует предоставить ветеранам Великой Отечественной войны бесплатный доступ к залам повышенного комфорта как на внутренних, так и на международных вылетах. Эту инициативу объявила пресс-служба аэропорта.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Подчеркивается, что в рамках этой акции ветераны смогут воспользоваться услугами бизнес-класса без необходимости стоять в очередях при регистрации, а также насладиться удобными залами ожидания с предложением горячего питания и напитков.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова занимает одно из ведущих мест в стране по объему пассажирских перевозок. Он стал ключевым авиационным хабом на юге России после введения ограничений в 2022 году, так как является единственным из четырех аэропортов Краснодарского края, который остался открытым. Аэропорт обслуживает 65 внутренних и международных направлений совместно с 21 российским и 5 иностранными авиаперевозчиками. Он также является частью группы "Аэродинамика", в которую входят также аэропорты Краснодара и Анапы.