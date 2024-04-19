Нежелание перекусить привело к депортации: инцидент на Бали

На Бали турист не захотел оплачивать еду и был депортирован

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Алжира был выслан с Бали за нарушение правил пребывания в Индонезии и отказ оплаты за пищу, сообщает Social Expat.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

По словам руководителя иммиграционной службы Нгурах Рай Сухендры, мужчину с инициалами С. А. Б. арестовали по жалобам местных жителей.

"Он пообедал в местном киоске и отказался оплатить полную стоимость. Он сам установил цену и заплатил по своему усмотрению", — заявил Сухендра.

Кроме того, при аресте алжирца выяснилось, что он прибыл в Индонезию в мае 2022 года. У него было разрешение на проживание, которое истекло в сентябре 2023 года.

В марте на Бали была арестована российская туристка за отказ оплаты пищи в ресторанах и кафе, а также услуг в спа-салонах. Местные жители пожаловались на нее властям, и она была депортирована.