Инвестиции в туристическую инфраструктуру: введение сбора в Приладожье

Власти Карелии планируют ввести туристический сбор в Приладожье, зонах, которые пользуются большим спросом у посетителей, прибывающих в регион. Позднее это предложение могут распространить на карельское Беломорье. Об этом сообщил руководитель региона Артур Парфенчиков, поддержавший предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о принятии законопроекта о введении туристического сбора в различных регионах.
"Мы поддерживаем законопроект, который даст возможность регионам вводить туристический сбор. <…> В Карелии есть ряд районов, где туристический поток довольно высок. Это в основном Приладожье и Беломорье — северное направление, которое в настоящее время очень популярно среди туристов", — отметил Парфенчиков.
По его словам, введение туристического сбора на этих территориях поможет направить собранные средства на улучшение инфраструктуры и благоустройство. Это также увеличит привлекательность для туристов и повысит комфорт, добавил Парфенчиков.
Матвиенко, в свою очередь, заявила 18 апреля, что закон о праве регионов вводить туристический сбор планируется принять в ближайшее время. В 2023 году доля туристического потока в районах Приладожья составила более 80%, причем большинство туристов останавливаются в Сортавальском районе, где особенно популярны горный парк "Рускеала" и остров Валаам. В дальнейшем туристический сбор может быть введен в карельском Беломорье, где туристы активно посещают Кемский район — ключевые ворота на Соловецкие острова, а также Беломорские петроглифы, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
3 апреля Матвиенко поручила сенаторам подготовить и обеспечить принятие до конца года законопроекта о распространении эксперимента по введению курортного (туристического) сбора на все регионы страны.
Эксперимент по введению такого сбора начал действовать с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, а также были добавлены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус.
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