Инвестиции в туристическую инфраструктуру: введение сбора в Приладожье

В Карелии хотят ввести туристический сбор

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Карелии планируют ввести туристический сбор в Приладожье, зонах, которые пользуются большим спросом у посетителей, прибывающих в регион. Позднее это предложение могут распространить на карельское Беломорье. Об этом сообщил руководитель региона Артур Парфенчиков, поддержавший предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о принятии законопроекта о введении туристического сбора в различных регионах.

Фото: flickr.com by Oleg Brovko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Мы поддерживаем законопроект, который даст возможность регионам вводить туристический сбор. <…> В Карелии есть ряд районов, где туристический поток довольно высок. Это в основном Приладожье и Беломорье — северное направление, которое в настоящее время очень популярно среди туристов", — отметил Парфенчиков.

По его словам, введение туристического сбора на этих территориях поможет направить собранные средства на улучшение инфраструктуры и благоустройство. Это также увеличит привлекательность для туристов и повысит комфорт, добавил Парфенчиков.

Матвиенко, в свою очередь, заявила 18 апреля, что закон о праве регионов вводить туристический сбор планируется принять в ближайшее время. В 2023 году доля туристического потока в районах Приладожья составила более 80%, причем большинство туристов останавливаются в Сортавальском районе, где особенно популярны горный парк "Рускеала" и остров Валаам. В дальнейшем туристический сбор может быть введен в карельском Беломорье, где туристы активно посещают Кемский район — ключевые ворота на Соловецкие острова, а также Беломорские петроглифы, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

3 апреля Матвиенко поручила сенаторам подготовить и обеспечить принятие до конца года законопроекта о распространении эксперимента по введению курортного (туристического) сбора на все регионы страны.

Эксперимент по введению такого сбора начал действовать с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, а также были добавлены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус.