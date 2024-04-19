Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт приготовления лаймового чизкейка
В Ростове-на-Дону всё ещё пребывает подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве
Учёные выяснили, от чего зависит шанс найти счастье в отношениях
Причины возникновения купероза и розацеа на коже лица и методы их удаления
Сорта кабачков для Сибири
Белый дом: США начнут поставлять оружие в Киев сразу после одобрения конгрессом
Нижний Новгород посетили более 1,7 млн туристов в 2023
Тарасова считает обидным, что Коляду пригласили тренировать в Китае, а не в России
Ученый Гашев заявил, что изменения климата влияют на флору и фауну
Инвестиции в туристическую инфраструктуру: введение сбора в Приладожье

В Карелии хотят ввести туристический сбор

2:25
Туризм

Власти Карелии планируют ввести туристический сбор в Приладожье, зонах, которые пользуются большим спросом у посетителей, прибывающих в регион. Позднее это предложение могут распространить на карельское Беломорье. Об этом сообщил руководитель региона Артур Парфенчиков, поддержавший предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о принятии законопроекта о введении туристического сбора в различных регионах.

В Карелии хотят ввести туристический сбор
Фото: flickr.com by Oleg Brovko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Мы поддерживаем законопроект, который даст возможность регионам вводить туристический сбор. <…> В Карелии есть ряд районов, где туристический поток довольно высок. Это в основном Приладожье и Беломорье — северное направление, которое в настоящее время очень популярно среди туристов", — отметил Парфенчиков.

По его словам, введение туристического сбора на этих территориях поможет направить собранные средства на улучшение инфраструктуры и благоустройство. Это также увеличит привлекательность для туристов и повысит комфорт, добавил Парфенчиков.

Матвиенко, в свою очередь, заявила 18 апреля, что закон о праве регионов вводить туристический сбор планируется принять в ближайшее время. В 2023 году доля туристического потока в районах Приладожья составила более 80%, причем большинство туристов останавливаются в Сортавальском районе, где особенно популярны горный парк "Рускеала" и остров Валаам. В дальнейшем туристический сбор может быть введен в карельском Беломорье, где туристы активно посещают Кемский район — ключевые ворота на Соловецкие острова, а также Беломорские петроглифы, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

3 апреля Матвиенко поручила сенаторам подготовить и обеспечить принятие до конца года законопроекта о распространении эксперимента по введению курортного (туристического) сбора на все регионы страны.

Эксперимент по введению такого сбора начал действовать с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, а также были добавлены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Последние материалы
В Ростове-на-Дону всё ещё пребывает подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве
Учёные выяснили, от чего зависит шанс найти счастье в отношениях
Причины возникновения купероза и розацеа на коже лица и методы их удаления
Сорта кабачков для Сибири
Белый дом: США начнут поставлять оружие в Киев сразу после одобрения конгрессом
В Карелии хотят ввести туристический сбор
Нижний Новгород посетили более 1,7 млн туристов в 2023
Тарасова считает обидным, что Коляду пригласили тренировать в Китае, а не в России
Ученый Гашев заявил, что изменения климата влияют на флору и фауну
Врач Назарова: рак щитовидной железы и шейки матки часто встречается у молодёжи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников