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Май в Стамбуле: специальные предложения на майские праздники от 95 тысяч рублей

АТОР: стоимость туров в Стамбул на майские праздники начинается от 95т рублей

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Туризм

Стоимость поездки в известный турецкий город Стамбул на майские праздники начинается от 95 тысяч рублей за двух человек. Такие цифры предоставлены Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

АТОР: стоимость туров в Стамбул на майские праздники начинается от 95т рублей
Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

За эту цену туристам предлагается проживание четыре ночи в отеле категории четыре звезды или пять ночей в трехзвездочной гостинице.

По информации от АТОР, полная стоимость поездки в Стамбул на майские праздники может достигать 220 тысяч рублей за двух человек.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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