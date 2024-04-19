Май в Стамбуле: специальные предложения на майские праздники от 95 тысяч рублей

АТОР: стоимость туров в Стамбул на майские праздники начинается от 95т рублей

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стоимость поездки в известный турецкий город Стамбул на майские праздники начинается от 95 тысяч рублей за двух человек. Такие цифры предоставлены Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

За эту цену туристам предлагается проживание четыре ночи в отеле категории четыре звезды или пять ночей в трехзвездочной гостинице.

По информации от АТОР, полная стоимость поездки в Стамбул на майские праздники может достигать 220 тысяч рублей за двух человек.