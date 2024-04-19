Май в Стамбуле: специальные предложения на майские праздники от 95 тысяч рублей

Стоимость поездки в известный турецкий город Стамбул на майские праздники начинается от 95 тысяч рублей за двух человек. Такие цифры предоставлены Ассоциацией туроператоров России (АТОР).
За эту цену туристам предлагается проживание четыре ночи в отеле категории четыре звезды или пять ночей в трехзвездочной гостинице.
По информации от АТОР, полная стоимость поездки в Стамбул на майские праздники может достигать 220 тысяч рублей за двух человек.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.