7 признаков наличия клопов в гостинице: как обезопасить свой отдых

Топ-7 признаков наличия клопов в гостинице

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Великобританские специалисты по борьбе с клопами предоставили туристам рекомендации о том, как обнаружить наличие этих насекомых в гостиницах. Ник Шэклок из Online-Bedrooms.co.uk отметил, что клопы могут испортить отпуск и после возвращения домой создать серьезные проблемы. Он также подчеркнул, что наилучшим способом является проверка номера на наличие клопов перед его заселением.

Фото: Wikipedia by ShadowBee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты рекомендуют начать с того, чтобы оставить багаж в ванной комнате, где нет мягкой мебели, из которой клопы могут выползти и забраться в чемодан или сумку.

Признак №1: Красные пятна на простынях или вокруг швов матраса, оставленные следами от крови, так как постельных клопов легко раздавить.

Признак №2: Затхлый запах, происходящий от ароматических желез постельных клопов. Рекомендуется регулярно проверять под кроватью и на матрасе наличие неприятного запаха.

Признак №3: Яйца клопов, обычно имеющие ширину около 1 мм и бледно-желтоватый вид.

Признак №4: Темные пятна на стенах, свидетельствующие о присутствии клопов, которые часто ползают по стенам.

Признак №5: Белые пятна на мебели, которые также могут быть признаком присутствия клопов.

Признак №6: Утренний зуд, который может свидетельствовать о том, что вас кусают насекомые, хотя следы укусов могут появиться не сразу.

Признак №7: Характерные укусы, группирующиеся в линии, что может указывать на то, что вас кусают именно клопы, в отличие от других насекомых.

Эксперты подчеркивают, что каждый из этих признаков служит сигналом для обращения к персоналу гостиницы или выбора другой комнаты. Они также акцентируют внимание на важности соблюдения гигиены во время путешествий, рекомендуя частое мытье рук, использование антисептиков и ограничение количества вещей, берущихся с собой, чтобы предотвратить размножение клопов.