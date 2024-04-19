7 признаков наличия клопов в гостинице: как обезопасить свой отдых

Великобританские специалисты по борьбе с клопами предоставили туристам рекомендации о том, как обнаружить наличие этих насекомых в гостиницах. Ник Шэклок из Online-Bedrooms.co.uk отметил, что клопы могут испортить отпуск и после возвращения домой создать серьезные проблемы. Он также подчеркнул, что наилучшим способом является проверка номера на наличие клопов перед его заселением.
Эксперты рекомендуют начать с того, чтобы оставить багаж в ванной комнате, где нет мягкой мебели, из которой клопы могут выползти и забраться в чемодан или сумку.
Признак №1: Красные пятна на простынях или вокруг швов матраса, оставленные следами от крови, так как постельных клопов легко раздавить.
Признак №2: Затхлый запах, происходящий от ароматических желез постельных клопов. Рекомендуется регулярно проверять под кроватью и на матрасе наличие неприятного запаха.
Признак №3: Яйца клопов, обычно имеющие ширину около 1 мм и бледно-желтоватый вид.
Признак №4: Темные пятна на стенах, свидетельствующие о присутствии клопов, которые часто ползают по стенам.
Признак №5: Белые пятна на мебели, которые также могут быть признаком присутствия клопов.
Признак №6: Утренний зуд, который может свидетельствовать о том, что вас кусают насекомые, хотя следы укусов могут появиться не сразу.
Признак №7: Характерные укусы, группирующиеся в линии, что может указывать на то, что вас кусают именно клопы, в отличие от других насекомых.
Эксперты подчеркивают, что каждый из этих признаков служит сигналом для обращения к персоналу гостиницы или выбора другой комнаты. Они также акцентируют внимание на важности соблюдения гигиены во время путешествий, рекомендуя частое мытье рук, использование антисептиков и ограничение количества вещей, берущихся с собой, чтобы предотвратить размножение клопов.
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